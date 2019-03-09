تراند اليوم : خبر وفاة الفنان ماجد المهندس 9-3-2019 (هل هو صحيح)

متابعات / الخليج 365/ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم السبت بانباء تتحدث عن تعرض الفنان العراقي ماجد المهندس لحادث سير مروع في المملكة العربية السعودية ، حيث تم تداول صور الحادث بشكل كبير على موقع تويتر .

الخبر شكل صدمة كبير لمحبي ومتابعي الفنان في كل مكان ، الامر الذي دفعهم للتساؤل عن حقيقة حادث السير والحالة الصحية للفنان ماجد المهندي .

مما دفع الفنان راشد الماجد، بالرد على هذه التساؤولات ، نافيًا صحة جميع الأخبار المتداولة حولة هذا الأمر، وإن وفاة الفنان ماجد المهندس غير صحيحة بالمرة، موجهًا رسالة للجميع بالتأكد من صحة الأخبار قبل تناقلها.

وقال الماجد، أن المهندس بخير تمامًا ويتمتع بحالة صحية جيدة وعافية، وانه يمارس حياته بشكل طبيعي تمامًا، نافيًا أن يكون قد تعرض إلى أي حادث سير بالمرة.

وماجد المهندس (مواليد 25 أكتوبر 1971)، وهو مغني عراقي–سعودي، فهو يحمل الجنسية السعودية منذ 2010، ويمتلك شعبية واسعة جدا في كل الدول العربية خاصة دول الخليج.

يمكنكم التعرف على المزيد من تفاصيل حياة ماجد المهندس من خلال الرابط التالي .