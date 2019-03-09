تراند اليوم : مسلسل بنات الملاكمه الحلقه ١٥ كاملة HD

متابعات / الخليج 365/ أون لاين تابع تفاصيل أحداث الحلقة 15 من مسلسل الخليجي بنات الملاكمة كاملة ، ورابط مباشر لتحميل ومشاهدة جميع حلقات مسلسل بنات الملاكمه ، لجميع عشاق ومتابعي المسلسل الرائع بنات الملاكمة الجديد .

مسلسل بنات الملاكمه الحلقه ١٥ كاملة HD :-

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قصة مسلسل بنات الملاكمة :-

"بنات الملاكمة" هو عمل درامي خليجي شبابي بامتياز، طبيعته مختلفة عن الدراما السائدة، وبطلاته شابات مكافحات في مقتبل العمر، يواجهن ظروف الحياة الصعبة ويتّحدن لحلّها. العمل بطولة مجموعة من الفنانات الشابات وعدد من نجمات مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة مجموعة من الممثلين المخضرمين.

واعتمد العمل على العنصر الشبابي النسائي بصورة خاصة، ويجمع كل من ميلا زهراني، فاطمة الحوسني، عبد العزيز سكيرين، آلاء شاكر، دانة آل سالم، العنود سعود، عبير سندر، نورا عصر، درة، علي الشريف، شعيفان العتيبي، محمد مشعل، راكان، زهير حيدر، وبمشاركة زارا البلوشي.

ويتعبر مسلسل "بنات الملاكمة" أول تجارب المؤلفة الإماراتية الشابة أفنان القاسمي، ومن بطولة مجموعة من الممثلات الشابات اللاتي اشتهرن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى مجموعة من الممثلين المخضرمين.

المسلسل إنتاج مشترك بين شركة "O3" للإنتاج والتوزيع الدرامي والسينمائي، المندرجة تحت مظلة "Studios MBC"، وtwofour54 أبوظبي، واستغرق تصويره شهرين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ثم انتقل المخرج إلى السعودية لإنجاز المرحلة الثانية من العمل، تحديدًا في العاصمة الرياض.



المسلسل من بطولة : راكان يوسف - نورا عصر- آلاء شاكر

إخراج : سمير عارف

تأليف : أفنان القاسمي