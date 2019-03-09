تعرف على ملكتي جمال عاملات النظافة في المغرب وإفريقيا

توجت مجموعة "أوزون" للبيئة والخدمات، أمس الجمعة، ملكة جمال عاملات النظافة في المغرب حسناء فردوس (22)عاماً، وميمونة تراوري من العاصمة الماليمة باماكو ملكة جمال عاملات النظافة في إفريقيا لعام 2019.

وحسب ما نقلت سكاي نيوز عن موقع العمق المغربي، جاء ذلك عبر احتفال ضخم، بحضور عدد من الوجوه الفنية والإعلامية، وسفراء دول إفريقية.

واختارت المجموعة كل من فردوس التي تعمل في مدينة صفرو ملكة جمال عاملات النظافة في المغرب، في حين تم اختيار تراوري ملكة جمال عاملات النظافة في إفريقيا.

وقالت فردوس إنها "تفتخر باللقب وتفتخر أكثر بعملها عاملة نظافة، فهي مهنة شريفة ونبيلة".

أما ميمومة فعبرت عن سعادتها باللقب، قائلة: "حصلت على شهادة جامعية في 2009 وانتظرت إلى 2015، إلى حين انطلاق شركة أوزون بدولتي مالي لألتحق بسوق العمل، فأوزون أنقدتني وأنا ممتنة لكل المسؤولين والعاملين فيها".

وتتواجد شركة "أوزون" للنظافة والبيئة والخدمات في عدد من الدول الأفريقية من بينها المغرب ومالي وساحل العاج والسودان.

ودخلت المرأة المغربية في مجال عمال النظافة منذ العام 2009، بعدما كان هذا المجال حكراً على الرجال.