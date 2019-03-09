باربي تحتفل بميلادها الستين

احتفلت أشهر دمية في العالم "باربي" بميلادها الستين، عبر إنتاج الشركة المصنعة لها "ماتيل" نسخاً أخرى من باربي.

واعتبرت الشركة بأن هذا جزءا من تطور باربي على مدى عشرات السنين منذ ظهورها لأول مرة في معرض الدمى بنيويورك في التاسع من مارس عام 1959، حسب"رويترز".

واحتفالا بهذه المناسبة صنعت شركة ماتيل نسخا من باربي لعشرين امرأة تمثل إلهاما لأخريات ابتداء من نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا إلى عارضة الأزياء والنشطة البريطانية أدوا أبواه.

وطرحت الشركة أيضا ست دمى تمثل رائدة فضاء وقائدة طائرة ولاعبة قوى وصحفية وسياسية وإطفائية، وحسب ماتيل :" إن النساء لم تمثل في هذه المجالات بالقدر الكافي".