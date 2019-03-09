تراند اليوم : إعلامية تحرج خالد يوسف في أول ظهور له بعد الفيديو الفاضح (فيديو)

أحرجت الإعلامية نوران سلام، المخرج وعضو مجلس الشعب خالد يوسف الذي يظهر لأول مرة بعد أزمة الفيديو الفاضح له، بردها على ادعائه بأن الفيديو منشور من 2015 ولم يبت فيه إلا الآن؛ لأغراض سياسية ضده.

ووجهت نوران في برنامج "بلا قيود" المذاع على قناة "بي بي سي عربي" تساؤلًا لخالد يوسف، نافية ادعاءاته بتبرير ربط الفيديو الفاضح بأي غرض سياسي، وأنه إذا أرادت الحكومة منعه من العمل السياسي، لماذا سمحت له بخوض الانتخابات من البداية.

وقالت مذيعة "بي بي سي": "رغم ذلك خضت الانتخابات وأصبحت عضوًا ولم تمنع، إذا كانوا يريدون منعك لكان تحقق لهم ذلك، ولكنك فزت في الانتخابات ولم يمنعك أحد".