تراند اليوم : ليلة فقدان رنا هويدى لعذريتها على يد خالد يوسف

ليلة فقدان رنا هويدى لعذريتها على يد خالد يوسف

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ليلة فقدان رنا هويدى لعذريتها على يد خالد يوسف

كانت ليلة حمراء، ليلة فقدان عذرية رنا هويدى التى كانت عزباء، ولكنها فى ليلة سوداء، اجتمع بها خالد يوسف الحرباء، فافقدها عذريتها بدهاء، ووعدها بان يصل بها للعلياء، ويجعل منها نجمة فى السماء.

الحقيقة أن هذا المطلع ليس مطلع قصيدة نثرية ،او شعرية ،او مقالة أدبية ،لكنها مقالة تدعو للاحباط والقرف،مما حدث لفتاة جميلة ،مثل “رنا هويدى ” المحترمة جدا” التى تقابلت مع وحش السينما المخرج ” الأكثر احتراما” الخبير الاستراتيجى فى اختيار ضحاياة، من جميلات السينما والغناء والذى ارتكب ابشع الجرائم فى حق كل الشرفاء، وسرعان مالمم كل اوراقة وغادر البلاد ،فى صمت رهيب، وبيسر وسهوله، قبل ان تفوح رائحتة العفنة بين الاركان.

رنا هويدى ،فى اعترافاتها أمام النيابة ،لاتختلف اعترافاتها عن اعترافات كل من سبقوها ،امثال ممثلة السينما العالمية النجمة الجميلة جدا صاحبة الاخلاق الرفيعه ” منى فاروق” واستاذة الفن المتالقة والمحترمة هى الاخرى ” شيماء الحاج” أما سيدة الاعمال الراقية ” منى الغضبان” فهى استاذة الاحترام فى الشرق الاوسط .

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لن ننسى اعترافاتهم الغبية ، فهناك ” شماعة” لتعليق الغسيل القذر اسمها ” زواج عرفى” فكم تزوج هذا الفارس الهمام من النساء ؟!وكيف استطاع ان يراود كل هؤلاء برضاهم وجعلهم يمارسون الرزيلة،ويجاهرون بها ويقلدون الافلام الاجنبية المنتشرة فى كل مكان بكل مسمياتها الدخيلة على مجتمعاتنا المسكينة ” سحاق، جنس جماعى ، رقص اباحى ، كلها مشتقات من صنف قذر اسمة العار وقلة الأدب.

أما عن السؤال المهم ،الذى دار حولة الموضوع ” كيف استطاع الفارس الهمام خالد يوسف ان يفقد عذرية رنا هويدى ، فالاجابة عندة هو ” لكنها المسكينة ليس لديها اى اجابات، غير انها فى يوم وليلة من بعد الشهرة والمجد والجمال والتغريدات التى كانت ترسلها عبر تويتر وجميع الصفحات بالسوشيال ميديا الى فقدان العذرية وانتشار الفيديوهات الاباحية فى كل مكان ،و اصبحت الان تحمل لقب ” ………” سافسح لكم المجال كى تلقبوها انتم هذا اللقب.

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