حقيقة وفاة فيصل الشامي محافظ طبرجل

تداول نشطاء ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، أنباء تفيد بوفاة فيصل بن صالح الشامي محافظ محافظة طبرجل في المملكة العربية السعودية.

وكتب حاتم الشراري عبر توتير : "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنتقل الى رحمة الله ابو تركي(فيصل الشامي) محافظ محافظة طبرجل".

وأضاف الشراري : "اسال الله ان يبدله دار خيرا من داره وأهل خيرا من اهله ويجعل قبره روضه من رياض الجنه إنا لله وإنا إليه راجعون".

بدوره، قال زيد عودة الوهاودة : "الصلاة غدا بإذن الله السبت على فيصل بن صالح الشامي ( ابو تركي ) بعد الظهر في جامع الملك فهد بالقريات".