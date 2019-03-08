شيخ الأزهر: هذا ما ينتظر من يتزوج امرأة ثانية لقهر الأولى

قال شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب، أن الزواج من امرأة ثانية لقهر الزوجة الأولى، له عذاب شديد يوم القيامة.

وأضاف الطيب، خلال برنامج على الفضائية المصرية، إن " رخصة التعدد لم تأت في آية منفصلة أو حكم مطلق دون تقييد، وإنما وردت في سياق آية قرآنية تدافع عن اليتيمات من الظلم الذي قد يتعرضن له من قبل بعض الأولياء عليهن".

وأوضح : أن التعدد يسبب الظلم للزوجة الأولى.

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وحول سؤال لماذا لم يحرم الإسلام التعدد بشكل مطلق؟ رد الطيب: "هذا المنع كان سيوجد حرجا لدى البعض، فالتعدد في بعض الحالات هو حق طبيعي للرجل، فمثلا إذا كانت الزوجة لا تنجب والزوج يريد أن تكون له ذرية، فمن حقه أن يتزوج بأخرى".

وأكد شيخ الأزهر أن "الزوج الذي يقصد من الزواج بأخرى قهر الزوجة الأولى وإلحاق الضرر بها، عذابه عند الله شديد، وينطبق عليه قوله تعالى: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".

واستشهد الإمام الطيب بما ذكره الإمام محمد عبده حول التعدد، من أن "إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق كأنه ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل".

المصدر: سبوتنيك