تراند اليوم : ترحيل منى فاروق وشيما لسجن القناطر بعد انتهاء التحقيقات

كتب - محمود السعيد:

انتهت نيابة مدينة نصر الكلية بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول، اليوم الأحد، من التحقيق مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج في واقعة اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بطريق الإعلان.

وقالت حنان أحمد، محامية الفنانة شيما الحاج، إن قوات الأمن رحلت الفنانتين المتهمتين إلى سجن النساء بالقناطر.

وذكرت "أحمد" في تصرحات لمصراوي، إنها قدمت عقدي زواج عرفيين لموكلتها "شيما" ومنى فاروق لمحكمة جنح مدينة نصر أمس الأحد، لإثبات زواجهما من الفنان خالد يوسف.

وأضافت "أحمد" أن زواج خالد يوسف بـ"شيما ومنى فاروق" كان منذ عام 2014.

وأشارت "حنان" إلى أن النيابة تنتظر استلام تحريات مباحث الإنترنت وتقريرها الفني، لبيان كيفية تسريب الفيديوهات والمسئول عن ذلك بالإضافة لموعد تصويرها، مؤكدة أن الفيصل في هذه القضية هو من قام بنشر وتسريب هذه الفيديوهات ولابد من تحديده ومحاكمته لأنه المتهم الرئيسي الذي أساء للمجتمع.

وأكدت محامية الفنانة شيما على ثقتها في القضاء المصري، لافتة إلى أن "شيما ومنى فاروق" أكثر المتضررين من تسريب الفيديوهات لتأثيرها على سمعتهما باعتبارهما سيدتين كانتا متزوجتين من المخرج خالد يوسف.

وقرر قاضي المعارضات، أمس الأحد، تجديد حبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي.