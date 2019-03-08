تراند اليوم : حدث ليلًا| متهمة جديدة في "الفيديوهات الإباحية".. وعمرو أديب يهاجم

مصراوي:

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث المهمة، وكان أبرزها ما يلي:

- 10 رسائل من السيسي إلى القارة السمراء في الجلسة الختامية لـ"قمة أفريقيا"

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة في الجلسة الختامية للقمة الـ32 للاتحاد الإفريقي، التي عقدت بالعاصمة إثيوبيا "أديس أبابا"، اليوم الاثنين.

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- أبرزها "إنشاء وكالة للأدوية".. تعرّف على قرارات قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ32

تناولت الجلسة المغلقة التي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة الأفريقية الـ32 للاتحاد الأفريقي، التباحث بشأن عدد من التقارير المقدمة من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة.

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- "رد السجون هيعلمني الأدب.. إنت اللي جبته لنفسك!".. أديب مهاجمًا علاء مبارك

قال الإعلامي عمرو أديب إنه لم يتحدث عن الرئيس حسني مبارك وولدَيه من قبل حتى بعد سجنهم.

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- أحمد موسى يكشف عن تفاصيل لقائه مبارك وحديثه عن التنحي - فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل لقائه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحديثه معه عن قراره بالتنحي عن السلطة في 11 فبراير 2011 عقب ثورة 25 يناير.

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- بعد منى فاروق وشيما الحاج.. حبس متهمة جديدة في واقعة الفيديوهات الإباحية

أمرت النيابة العامة، بحبس سيدة جديدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة المتهمِ فيها الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج، بحسب مصدر قضائي.

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- في القاهرة.. وزير الري يكشف عن اجتماع ثلاثي قريب بشأن سد النهضة

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تفاصيل لقائه بوزيري الري والطاقة في إثيوبيا والسودان على هامش انعقاد جلسة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

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- "التعليم" تعلن موعد استلام المستندات المطلوبة في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يوم الخميس المقبل هو آخر أيام التقديم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين إلكترونياً، على أن تبدأ الإدارات في استلام المستندات المطلوبة في الإعلان اعتباراً من السبت الموافق 16 فبراير حتى يوم الخميس 21 فبراير.

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- عبر "مصراوي".. وزير التعليم يوجه تحذيرًا للطلاب الرافضين استلام "التابلت"

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف طلاب الصف الأول الثانوي الممتنعين عن تسلم جهاز "التابلت".

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- وزير البترول: بدأنا استئناف تصدير الغاز إلى الخارج تدريجيًّا

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تسير بخطى ثابتة لتأكيد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وبداية التصدير إلى الخارج بعد وصول الإنتاج إلى 400 مليار قدم مكعب.

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- الأوقاف توافق على التمديد لأئمتها الموفدين للخارج بـ4 شروط

وافق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الاستجابة لرغبة الجهات التي تطلب تمديد سنوات الإيفاد الدائم لموفد الوزارة لديها.

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- وزير التعليم العالي: مصر تسير بخطى متسارعة على طريق التنمية والتقدم

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، افتتاح فعاليات ورشة عمل بعنوان (تقليل الفجوة بين مواصفات الخريجين ومتطلبات سوق العمل) التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات.

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- إمارة مكة تكشف حقيقة وفاة الأمير خالد الفيصل

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، في السعودية، حقيقة الأخبار المتداولة، بشأن وفاة الأمير خالد الفيصل.

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- أبو الغيط: الجامعة العربية مهتمة باستقرار لبنان.. وهنأت الحريري بتشكيل الحكومة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة العربية تهتم بلبنان وتسعى لإرساء الاستقرار فيه وتحقيق كل الخير له، مشيرا إلى أنه قدم التهنئة إلى رئيس الوزراء سعد الحريري على تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد.

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- الجيش الليبي يكشف تفاصيل سيطرته على حقل الشرارة النفطي

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في مدينة بنغازي، شرقي البلاد، عن سيطرتها على حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غربي البلاد بشكل كامل.

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- المرصد السوري: مقتل 16 مدنيًا في غارات للتحالف الدولي شرقي سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 16 مدنيًا على الأقل قد قتلوا في غارات نفذتها طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة باستهداف آخر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي شرقي سوريا.

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- الاستخبارات الأمريكية تحذر من أنشطة عسكرية لروسيا والصين في الفضاء

كشف تقرير أعدته وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية "دي آي أيه"، أن روسيا والصين بدأتا تنفيذ خطوات لتطوير قدرات عسكرية في الفضاء الخارجي للأرض.

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- ظهر في عدة مقاطع.. مقتل "جلاد داعش" الإندونيسي

قتل داعشي إندونيسي الشهر الماضي خلال معركة مع قوات تدعمها الولايات المتحدة في سوريا، بعدما ظهر في مقطع مصور لتنظيم داعش أثناء قيامه بقتل أجنبي، حسبما قالت الشرطة الإندونيسية وشقيق المسلح.

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- مادورو يطلق أكبر مناورات عسكرية في تاريخ فنزويلا

أطلق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أكبر مناورات عسكرية في تاريخ البلاد، التي تشهد حاليا أزمة سياسية حادة بعد التشكيك في الانتخابات التي أبقته في الحكم لولاية ثانية.

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