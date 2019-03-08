ألماني وضع السُم في شطيرة زميله فصدر بحقه هذا الحُكم

أصدرت محكمة ألمانية على رجل مُتهم بالشروع في القتل حُكماً، بعد أن رصدته كاميرات المُراقبة وهو يضع السُم في غذاء أحد زملائه.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، حكم القضاء الألماني على الرجل البالغ من العمر (57) عاماً، بالسجن مدى الحياة، بتهمة الشروع في القتل.

قالت الشرطة في يونيو /حزيران الماضي إنها اعتقلت رجلا يشتبه في محاولته قتل زميل له في الشركة التي يعملان بها في بلدة شلوس هولتي-ستوكنبروك.

ولم تذكر الشرطة اسم الشركة أو المشتبه به أو الضحية المزعومة ولا تزال الدوافع غير معروفة.

وأضافت الشرطة في ذلك الوقت إن الضحية لاحظ شيئا مريبا في الغداء وأبلغ الرؤساء والسلطات.

وأظهرت لقطات فيديو المشتبه به وهو يضع مادة تشبه المسحوق في طعام الضحية وأظهرت الاختبارات أنها سم يمكن أن يتسبب في تلف شديد بأعضاء الجسم. وفقاً لما أورده موقع "سبوتنيك"

وبدوره قال المتحدث باسم محكمة "بيليفيلد" الجزئية، إن القاضي الجنائي فيل جابلر، أكد أن هناك ضحية "يعاني من متلازمة تعني… حالة غيبوبة".

وأثناء تفتيش شقة المشتبه به في وقت اعتقاله، عثرت الشرطة على مواد كيميائية سامة مثل الزئبق والرصاص والكادميوم.

وأعترض مُحامي أحد الضحايا، في أعقاب صدور الحكم، قائلاً: "الحكم بالسجن مدى الحياة في هذه القضية لا يزال قليلا للغاية نظرا لما فعله المتهم".