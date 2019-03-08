تراند اليوم : مسلسل غصون في الوحل… أونلاين شاهد نت غصون في الوحل 15 بجودة عالية النقاء بدقة HD

مشاهدة مسلسل غصون في الوحل الحلقة 15 ..مسلسل غصون في الوحل١5 ..مسلسل غصون في الوحل الحلقه ١5

“شاهد نت” مشاهدة غصون في الوحل الحلقة 15 بجودة عالية، غصون في الوحل – Shahid.net مشاهدة مسلسل غصون في الوحل 2019، شاهد الحلقة الخامسة عشر من مسلسل غصون في الوحل HD، #غصون_في_الوحل هو مسلسل كويتي ذو جماهيرية كبيرة يتم عرضه على شاشة “ام بي سي” بدأ بعد منتصف شهر “فبراير” لعام 2019 ويستمر علي مدار ثلاثون حلقة بأحداث درامية مشوقة، ويحظى المسلسل بمتابعة من الملايين حول العالم العربي، وقد حقق نجاحًا كبيرًا ويعود هذا النجاح على قصته المميزة والمشوقة وفريق عمل مسلسل غصون في الوحل، الذي قام بدورة على أكمل وجه وإتقان وأداء مميز مما يجعل المسلسل يصل إلى الجمهور بصورة سريعة.

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غصون في الوحل الحلقة 15 ام بى سي

يجمع المسلسل بين فريق عمل مكون من مجموعة مميزة من فنانين وفنانات الكويت المتألقين والذي لهم بصمة ناجحة في تاريخ الدراما الكويتية، ونذكر من بين هؤلاء النجوم الفنانة القديرة “هدى حسين” والتي تمثل جزء كبيرًا من المسلسل والقائم عليه المسلسل وهو دور “غصون” وهى امرأة بالأربعين من عمرها عاشت حياة قاسية جعلت منها امرأة متعجرفة قاسية المشاعر وينعكس هذا علي معاملاتها الحياتية اليومية، ومن بين فريق العمل المميز “محمد الرشيد، أميرة محمد، ريم أحمد، لطيفة المجرن” والعديد من النجوم المتميزين والوجوه الشابة الجديدة.

مسلسل غصون في الوحل للمخرج المميز محمد الشمري الذي يعتبر هذا المسلسل هو خطوة إضافية كبيرة لتاريخه الإخراجي.

ﺗﺄﻟﻴﻒ:منى النوفلي (مؤلف)

إنتاج “فن الروان” للإنتاج الفنى