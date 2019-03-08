تراند اليوم : جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 « علمي وادبي»

متابعات / الخليج 365/ اعتمد رسميا الدكتور ” طارق شوقي” وزير التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدارس الحالي 2018-2019 الدور الاول .

حيث جاء هذا الاعتماد من الوزير بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر والممثل الرسمي لصوت الطلبة من أجل الاستماع للملاحظات التي أبدوها هؤلاء الطلاب بشان جدول الثانوية العامة المقترح.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعدت الجدول بحضور ممثل للطلاب وذلك لأول مرة في تاريخ التعليم بالدولة المصرية، وتم الإعلان عن الجدول منذ قليل.

والجدير بالذكر أن امتحان الثانوية العامة سوف يبدأ يوم 8 يونيو 2019، ونتمنى كل التوفيق لطلاب الشهادة الثانوية هذا العام وجميع الطلاب بجميع المراحل التعليمية.

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 :-



