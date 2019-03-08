Trends : أزمة الفيلم الإباحي الذي ظهرت فيه منى فاروق تطال محمد رمضان- بالصورة

أثار الممثل المصري محمد رمضان جدلاً واسعاً بين متابعي مواقع التواصل الإجتماعي بعد تداول صورة له برفقة الممثلة المصرية منى فاروق التي إنتشر لها مؤخراً مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة الممثلة شيما الحاج وهما مرتديتين ملابس شبه عارية للرقص، وبأوضاع مُخلة مع أحد الأشخاص، فقال البعض إنه رجل أعمال، بينما ظنّ البعض الآخر أنه المخرج خالد يوسف.

وتعرّض رمضان لانتقادات لاذعة وهجومٍ شديد، لمجرد تواجده معها في الصورة، بعد الفضيحة المدوية التي تعرّضت فاروق لها.

وكانت أوضحت فاروق بعد إنتشار الفيديو قائلةً :"يا جماعة أنا مليش اي أكونت على الإنستغرام غير دة.. ومليش أكونت على الفيس بوك أو تويتر والإكونتات اللي على الفيس بوك وتويتر مزورة وغير مسؤولة عن ما يكتب فيها وأي حاجة بتتكتب أو بتنقال من أي نوع أنا غير مسؤولة عنها تماماً وهذا تصريح مني شخصياً للتوضيح وشكراً.. منى فاروق".