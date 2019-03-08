Trends : 150 فنانة متورطة في الفيديو الاباحي المصري وتسريبات عن ارتباطه بشبكة دعارة

بعد قضية اتهام منى فاروق وشيما الحاج بالترويج للفسق والفجور في فيديو اباحي لهما مع مخرج شهير، أكدت مصادر ان 150 فنانة متورطة في قضية تسجيلات المخرج الشهير، إضافة إلى وجود شبكة تسهيل الدعارة بين فنانات ورجال اعمال.

وفي التفاصيل قامت المتهمتان منى فاروق وشيماء الحاج بالإرشاد عن الشقة حيث تم تصوير الفيديو وأكد بعض الشهود أن الشقة شهدت حفلات أخرى ضمت فنانات من الصف الأول عملن معه في أفلامه.

وأكدت النيابة العامة أن التحريات كشفت عن وجود شخصيات أخرى متورطة في قضية الفيديو الإباحي بعد وجود أدلة تفيد بأن الأمر لم يقتصر على ممارسة الجنس داخل المكتب والشقة، ولكن هناك شبهات حول تسهيل ممارسة الدعارة لبعض الفنانات مع شخصيات عامة داخل مصر وخارجها بحجة تصوير أعمال فنية.