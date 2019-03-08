Trends : القبض على منى فاروق و شيما الحاج بتهمة ارتكاب فعل فاضح

تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على الممثلتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج بطلتي فيلم إباحي، وذلك بتهمة إرتكاب فعل فاضح بعدما تمّ تداول فيديو جنسي لهما. زعم أنهما كانتا مع المخرج خالد يوسف.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقاطع فيديو جنسية للمتهمتين والتي انتشرت بكثافة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحري تم التوصل إلى أن الممثلتين ظهرتا فعلاً في مقاطع الفيديو الإباحية عاريتين تماماً وهما تطمحان للوصول الى المزيد من الشهرة، وتم القبض عليهما بتهمة إرتكاب فعل فاضح.

يذكر أن الممثلة منى فاروق قد سبق أن نشرت فيديو آخر بعد الفضيحة ظهرت فيه ترقص ولا تبالي.