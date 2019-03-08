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تراند اليوم : نجمة البورنو رنا هويدي: أنا فلاحة عايزة أشرف مصر

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Dina Hussein 0 تبليغ

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قبل أشهر قليلة من إلقاء القبض على مذيعة الـ MBC رنا هويدي في مصر، لتورطها بممارسة الجنس أمام الكاميرات مع المخرج ، تحدثت رنا عن انبهارها بالنجاح الكبير الذي يحققه اللاعب المصري محمد صلاح، في فريقه الإنجليزي .

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وقالت رنا حينها: (صلاح مشرّف مصر في كرة القدم، وأنا عايزة أشرّفها في الإعلام).

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وعن تقبل أهلها لعملها في الإعلام، قالت: (أنا فلاحة من كفر الشيخ، وأهلي بيتفرجوا عليّ في البلد ومش مكسوفين، أنا عملت برامج معملهاش حد في سني، وعاوزة اشتهر بشغلي وشطارتي).

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