تراند اليوم : نجمة البورنو رنا هويدي: أنا فلاحة عايزة أشرف مصر

قبل أشهر قليلة من إلقاء القبض على مذيعة الـ MBC رنا هويدي في مصر، لتورطها بممارسة الجنس أمام الكاميرات مع المخرج خالد يوسف، تحدثت رنا عن انبهارها بالنجاح الكبير الذي يحققه اللاعب المصري محمد صلاح، في فريقه الإنجليزي ليفربول.

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وقالت رنا حينها: (صلاح مشرّف مصر في كرة القدم، وأنا عايزة أشرّفها في الإعلام).

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وعن تقبل أهلها لعملها في الإعلام، قالت: (أنا فلاحة من كفر الشيخ، وأهلي بيتفرجوا عليّ في البلد ومش مكسوفين، أنا عملت برامج معملهاش حد في سني، وعاوزة اشتهر بشغلي وشطارتي).

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