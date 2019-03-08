وفاة الفنان صلاح عبدالله .. حقيقة أم شائعة؟

كشف أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين، يوم الجمعة، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن وفاة الفنان المصري الكبير صلاح عبدالله في مصر.

ونفى أشرف زكي في تصريح صحفي أوردته اليوم السابع صحة هذه الأنباء، مؤكدا أن الفنان صلاح عبدالله يتمتع بصحة مميزة، وهو بخير الان.

ودعا أشرف زكي النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم تداول مثل هذه الأخبار المغلوطة، مشيرا إلى أن صلاح عبدالله الآن متواجد في منزله مع عائلته.

ويستمر الفنان صلاح عبدالله حاليا في تصوير حلقات مسلسل "هوجان" مع محمد امام، والذي سيعرض في شهر رمضان القادم عبر القنوات التلفزيونية المصرية والعربية.