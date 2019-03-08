تراند اليوم : نتائج مسابقة الحماية المدنية 2019 .. رابط نتائج مسابقة الحماية المدنية 2019 الجزائر ..وظيفة عون حماية

يترقب العديد من المتقدمين لوظيفة عون حماية مدنية بالجزائر 2019 نتائج القبول، حيث ينتظروا موعد إصدار المديرية العامة للحماية المدنية للنتائج والتي لم تعلن حتي الأن، وحالة من القلق والترقب تحيط بالمتقدمين للوظيفة لتأخر إعلان النتائج، وقد أكد مصدر مقرب من مديرية الحماية المدنية بالجزائر، علي أن النتائج في طريقها للظهور والإعلان الرسمي عن أسماء المقبولين بالوظيفة المعلنة.

علماً بأن الحماية المدنية بالجزائر، قد أعلنت في وقت سابق عن مسابقة التوظيف لعدد 2600 عون حماية مدنية إناث وذكور علي أساس المؤهل، وسوف توزع الوظائف علي المتقدمين بأن يكون 50 عون من نصيب الإناث، و 2250 عون من نصيب الذكور، مع العلم أن إعلان النتائج في أقرب وقت، والجميع في حالة ترقب وإنتظار إعلان النتائج حيث أن إعلان النتائج قد تأخر كثيراً، ونحن معكم أول بأول لحين إعلان النتائج المرتقب ظهورها خلال وقت قريب، ونتمني التوفيق للجميع.

شروط الإلتحاق بوظيفة عون حماية مدنية

يكون المتقدم من مستوي التعليم ثانية ثانوي كاملة.

يكون المتقدم حاصل علي الجنسية الجزائرية.

يكون المتقدم متمتع بالحقوق المدنية.

يكون المتقدم ليس لدية سوابق عدلية.

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لايوجد وشم علي أجسام المتقدم.

أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والنفسي المقرر من قبل إدارة الحماية المدنية.

وقد حددت المديرية العامة للحماية المدنية، أن التوظيف سيكون ولايات الجزائر العاصمة ب20 منصباً، عنابة 10 مناصب، قسنطينة 10 مناصب، وهران 10 مناصب للإناث.

رابط نتائج وظيفة عون حماية 2019

لمعرفة نتائج وأسماء المقبولين بمسابقة عون حماية مدنية الجزائر 2019 من هنا.

أو الدخول علي الصفحة الرسمية للحماية المدنية من هنا.

ونحن معكم بكل جديد ونتابع حتي صدور النتائج أول بأول، وقد وفرنا لمتابعينا الرابط الخاص بالنتائج، ونتمني التوفيق للجميع.