شاهد: حقيقة وفاة الكاتبة نوال السعداوي

كشفت مصادر إعلامية مصرية، يوم الجمعة، حقيقة وفاة الكاتبة نوال السعداوي بعد صراع مع المرض.

ونفت الدكتورة منى حلمي، ابنة الكاتبة المصرية نوال السعداوي، ما تردد من أنباء عن وفاة والدتها، التي تمر بحالة صحية حرجة، خاصة بعدما أجرت عملية مياه بيضاء وزرع عدسة بالعين، في الأسبوع الماضي، إلا أن حالتها ازدادت سوءًا، ومن المرجح أن يتدهور بصرها.

ونشرت منى، بيانًا مطولًا عبر حسابها الشخصي على ”فيسبوك“، قائلة: ”أمي نوال السعداوي بخير وصحة وتمارس حياتها الطبيعية، وكتاباتها، وكل ما يثار من إشاعات حول حالتها الصحية ورحيلها، كذب وإشاعات مغرضة حاقدة مغلولة“، واصفًة من روجوا الشائعة بأنهم ”ناس فاضية لا يستحقون إلا الشفقة والرثاء“، على حد تعبيرها.

وتابعت: ”وأنا متعودة على سماع الإشاعات هذه وغيرها كل سنة عن أمي، إنه بند ثابت من الأجندة الخبيثة الممولة من الداخل والخارج؛ للبلبلة وإلهاء الشعب والتطاول على منْ عاش للتنوير والفكر الحر وفضح التجارة الرابحة بالدين“.

Advertisements

واستطردت: ”أقول إيه ربنا يهديهم إلى سواء السبيل وسواء الأخلاق وسواء السلام…. هم أقوياء بفلوسهم وكتائبهم الإلكترونية الفارغة من كل أنواع البطولات الحقيقية المشرفة“.

يشار إلى أن الكاتبة منى حلمي ابنه نوال السعداوي قالت مؤخرا إنها تنتظر زيارة أحد الأطباء المتخصصين في جراحة العيون، والذي يعمل بالولايات المتحدة، لفحص حالتها.

وحسب ابنة نوال السعداوي، فإنها تعاني من مياة بيضاء على العين مما أدى لتدهور حالة الإبصار لديها.