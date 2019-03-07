شاهد: برنامج ولاية بطيخ الموسم الرابع الحلقة 28

شاركت ملكة جمال الشرق الأوسط والإعلامية المغربية أحلام حجي، في برنامج "ولاية بطيخ" الكوميدي في نسخته الرابعة، والذي يُبث على شاشة قناة دجلة الفضائية العراقية.

وجسدت أحلام حجي، في حلقة البرنامج التي صورت في العاصمة العراقية بغداد دورا محوريا، باعتبار أن البرنامج يعتمد على مشاهد تمثيلية يهدف من خلالها إلى إيصال رسائل هادفة، وهو الأمر الذي مكنها من كشف موهبتها العالية في التمثيل.

ويعد “ولاية بطيخ”، من البرامج التلفزيونية الأكثر شعبية في العراق، والتي تحظى بنسب مشاهدة مهمة ولها قاعدة جماهيرية كبيرة، وذلك لأنه يركز على الكوميديا السوداء، إذ يتناول القضايا والشؤون السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية لدى المجتمع العراقي بصيغة كوميدية هزلية.

البرنامج من إعداد وإخراج، وتقديم علي فاضل، وبطولة غسان إسماعيل، وأوس فاضل، وأثير كشكول، وأمير عبد الحسين، وأمير أبو الهيل، وسام ضياء، وضرغام أحمد، وفكرت سالم.