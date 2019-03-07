تردد قناة دجلة الفضائية HD نايل سات 2019

قناة دجلة الفضائية هي قناة تلفزيونية فضائية عراقية تتخذ من عمان في الأردن مقرًا لها، وتعد واحدة من قنوات الأخبار الأكثر مشاهدة في العراق، وهي تتبع لرجل الأعمال والسياسي العراقي محمد الكربولي.

تردد قناة دجلة الفضائية: نايل سات 12034 افقي

وتهتم القناة بالشأن العربي وبالأخص الشأن الداخلي العراقي وكذلك الأحداث السياسية المحيطة بالعراق بالداخل والخارج، خاصةً وأن اسم القناة يرتبط بواحدة من أشهر الأنهار في الوطن العربي.

وتتنوع برامج قناة دجلة ما بين اخبار سياسية واخبار فنية وترفيهية، اخبار الرياضة والاقتصاد، وبالتالي فإن متابعة القناة على مدار ساعات اليوم، تعد أمرًا طبيعيًا لمختلف الثقافات لما يعرض من محتوى إعلامي متنوع يرضي جميع الأذواق.

بدورنا في وكالة سوا الاخبارية، نقدم لكم اليوم تردد القناة العراقية الشهيرة، وفق أحدث البيانات التي عرضتها قناة دجلة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.