شاهد: برنامج فرسان القصيد الحلقة 11 بحضور فنان عربي شهير

شارك الفنان صابر الرباعي في برنامج "فرسان القصيد"، وذلك في إطلالة مميزة وغير اعتيادية للنجم التونسي في برامج ومسابقات الشعر العربي، نادرة الظهور على الشاشة العربية.

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ويحتضن البرنامج أسبوعيًّا النجومَ العرب على الساحة الفنية، كما يخوض الفنان صابر الرباعي تجربته الأولى على صعيد البرامج في السعودية، ليتجدَّدَ لقاؤه مع الجمهور السعودي للمرة الثانية.

ويرتبط الرباعي بعلاقه متينة مع الأغنية الخليجية والملحنين السعوديين، ويأتي آخرها تغنِّيه بأغنية "أين ذهب"، من قصائد نزار قباني، وألحان الموسيقار طلال؛ إذ حَقَّقَت نصف مليون مشاهدة في فترة وجيزة عقب طرحها.

يشار إلى أن الأعمال الغنائية الخليجية التي تغنَّى بها الرباعي بالانتشار في الساحة الفنية، وهو ما سيدفعه للتغني بهذا الأعمال خلال ظهوره يوم الخميس المقبل، عبرَ برنامج فرسان القصيد.