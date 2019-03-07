شاهد: مسلسل بنات الملاكمة الحلقة 15 الخامسة عشر تفاصيل وأحداث غير متوقعة

مسلسل بنات الملاكمة هو عمل درامي إجتماعي يرصد قصة مجموعة فتيات بحي تقليدي قرروا أن يصبحوا جزءا من نادي ملاكمة، أسسته فتاة تدعى "نجود أنور" بعد أن قضت سنوات الجامعة في الولايات المتحدة.

الحلقة 15 هنــا

شمس طالبة الثانوية التي تحلم أن تصبح ملاكمة أيضا، وليان ابنة الجيران والتي ترغب في إثبات وجودها وهي تعيش داخل بيت يحكمه والد متسلط، وأروى التي تعشق الملاكمة وتحب المصارعة.

نادي الملاكمة أصبح هو الملاذ الآمن لهؤلاء الفتيات وغيرهن من نساء الحي، فتبرز العديد من القصص والأحداث المثيرة خلال العمل الفريد من نوعه.

يعرض مسلسل بنات الملاكمة من الأحد إلى الخميس التاسعة بتوقيت السعودية على ال Mbc 4، ومن ثم على بعض الفضائيات الأخرى.

ويعد مسلسل بنات الملاكمة أحد الإنتاجات الخليجية الضخمة، حيث بمشاركة عدد من الممثلات الشابات اللواتي شهدن شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

بدورها، تقوم وكالة سوا الاخبارية بعرض حلقات مسلسل بنات الملاكمة بشكل دوري عقب بثه على قنوات شبكة ام بي سي، وغيرها من القنوات الناقلة للعمل الدرامي الكبير.