فور نشرها: نتائج مسابقة الحماية المدنية 2019 في الجزائر

ينتظر العديد من المتقدمين لوظيفة عون حماية مدنية بالجزائر، إصدار المديرية العامة للحماية المدنية للنتائج والتي لم تعلن حتى الآن، وكذلك حالة من القلق والترقب تحيط بالمتقدمين للوظيفة لتأخر إعلان النتائج.

نتائج الحماية المدنية هنــا (فور صدورها)

وأكد مصدر مقرب من مديرية الحماية المدنية بالجزائر، على أن النتائج في طريقها للظهور والإعلان الرسمي عن أسماء المقبولين للوظيفة المعلنة.

وفي وقت سابق، أعلنت علماً بأن الحماية المدنية عن مسابقة التوظيف لعدد 2600 عون حماية مدنية إناث وذكور علي أساس المؤهل، وسوف توزع الوظائف علي المتقدمين بأن يكون 50 عون من نصيب الإناث، و 2250 عون من نصيب الذكور.

كما حددت المديرية العامة للحماية المدنية، أن التوظيف سيكون ولايات الجزائر العاصمة ب20 منصباً، عنابة 10 مناصب، قسنطينة 10 مناصب، وهران 10 مناصب للإناث.