تعتبر المنح الدراسية دعما كبيرا ومجالا واسعا لاستقبال الطلاب من حول العالم من خلال المنح المدعمة من الحكومات او المنظمات او المنح التبادليه او المجانيه الاخرى ان شاء سنكون على موعد من خلال موقعنا نجوم مصرية بأهم المنح الدراسية فى الجامعات الدولية كل شهر وسنتعرف على مميزات وشروط كل منحة مقدمة وفترة التقدم لها وطريقة التقدم والاوارق والمستندات المطلوبه للتسهيل على طلاب الشهادات العليا والثانوية للالتحاق بها ان شاء الله .

يعتبر العائق المادى من اهم العوامل التى تجعل اى طالب يرغب بالالتحاق بأى جامعه دولية عريقة ذات كفاءة او شهادة مميزه عائق كبيرا امامه لذا فيلجا الطلاب لمعرفة اهم المنح الدراسية المدعمه والمجانيه تعالو لنتعرف معا على أهم المنح الدراسية فى الجامعات الدولية لشهر مارس 2019 .

منحة البكالوريوس والدراسات العليا من مجلس التعليم الدولي في الولايات المتحدة

مكان الدراسة بالولايات المتحدة الامريكية وهى ممولة بقيمة 2500 $ امريكى سنويا يُقدم مجلس التعليم الدولي عددًا من المنح الدراسية للطلاب الدوليين الحاصلين على شهادات البكالوريوس أو الدراسات العليا في مجال هندسة التكلفة مُتاحة للطلاب من كافة الدول العربية الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الدراسات العليا في مجال البناء وإدارة البناء وإدارة الأعمال والهندسة بمختلف اختصاصاتها

شروط القبول:

أن يكون طالبًا دوليًا.

شهادة تُثبت إجادة اللغة الإنكليزية.

حاصل على شهادة الثانوية العامة أو درجة البكالوريوس.

الأوراق المطلوبة:

جواز السفر

صورة عن كشف الدرجات.

صورة عن شهادة التخرج.

صورة شخصية.

رسالة توصية إن وجدت.

شهادة إجادة اللغة إن وجدت.

رسالة الدافع.

طريقة التقدم من خلال موقعهم على الرابط التالى

منحة البكالوريوس من جامعة إكستير في بريطانيا فى الجولوجيا

التمويل لمدة سنة واحدة 6000 جنيه استرلينى ومكان الدراسة فى بريطانيا فى جامعة اكستير والمنحة متاحة للطلاب الدارسين لمجال الجولجيا

شروط التقديم:

أن يكون طالبًا دوليًا أو محليًا.

شهادة الثانوية العامة.

شهادة إجادة اللغة الإنكليزية.

بيان شخصي يشرح أسباب دراسة الجيولوجيا.

الأوراق المطلوبة:

استمارة تقديم الطلبات.

صورة شخصية.

سيرة ذاتية.

نسخة من جواز السفر.

نسخة من الشهادة الثانوية.

رسالة توصية.

التقديم:

تقديم الطلبات اضغط هنا

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آخر موعد للتقديم: 31 آذار/مارس 2019

منح بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في جامعة حمد بن خليفة في قطر

جامعة حمد بن خليفة ومكان الدراسة بدولة قطر ممولة بالكامل، تُغطي الرسوم الدراسية وتكاليف السفر والإقامة وبدل المعيشة من افضل المنح لهذا العام حتى الان .

هذه المنح مُتاحة أمام طلاب كافة الدول العربية الراغبين بالحصول على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ضمن البرامج الدراسية المتاحة في الكليات التالية:

كلية الدراسات الإسلامية

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

كلية العلوم والهندسة

كلية القانون والسياسة العامة

كلية العلوم الصحية والحيوية

الوثائق المطلوبة:

السيرة الذاتية.

رسالة تغطية.

شهادة جامعية.

شهادة إتقان اللغة الانجليزية .

التقديم:

التسجيل عبر موقع الجامعة الإلكتروني من هنا.

تعبئة طلب التقديم

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آخر موعد للتقديم: 1 نيسان/أبريل 2019

منح دراسية ممولة بالكامل مقدمة من الحكومة الصينية بجامعة شيان جياوتونغ لدراسة الماجستير والدكتوراه

جميع المنح ممولة بالكامل، تُغطي رسوم التعليم والإقامة ويُعطى بدل معيشة لطالب الماجستير 3000 يوان صيني وطالب الدكتوراه 3500 يوان صيني في الشهر إضافةً للتأمين الطبي الشامل للطلاب.

هذه المنحة مُتاحة للطلاب الدوليين الراغبين في الحصول على شهادة الماجستير أو الدكتوراه في أحد البرامج التالية:

قائمة تخصصات برامج الماجستير 2-3 سنوات قائمة تخصصات برامج الدكتوراه 3-4 سنوات

شروط التقديم:

أن يكون مواطن غير صيني ويحمل جواز سفر ساري المفعول.

أن يتمتع بالصحة الجيدة.

أن يكون طالب الماجستير حاصل على درجة البكالوريوس وعمره أقل من 35 عامًا.

أن يكون طالب الدكتوراه حاصل على درجة الماجستير وعمره أقل من 40 عامًا.

أن لا يكون مُستفيدًا من أي منحة أخرى في الفترة نفسها.

الوثائق المطلوبة:

استمارة طلب التقدم للمنحة باللغة الصينية أو الإنكليزية.

نموذج طلب xjtu للطلاب الدوليين، سيُنشئ تلقائيًا بعد تقديم الطلب عبر الإنترنت.

نسخة من سجل الفحص البدني للأجانب باللغة الإنكليزية، ويجب التأكد من وجود توقيع الطبيب المعالج أو الختم الرسمي للمستشفى أو صورة مختومة لصاحب الطلب وإلا لن تُقبل الاستمارة.

السجل غير الجنائي.

أعلى شهادة حصل عليها الطالب وإن كانت بلغةٍ غير صينية يجب تقديم ترجمات موثقة لها بالصينية أو الإنكليزية.

تقديم النصوص الأكاديمية الأصلية في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

خطابين للتوصية باللغة الصينية أو الإنكليزية من قبل أساتذةٍ…………

تقديم خطة دراسية مكتوبة أو اقتراح بحث باللغة الصينية أو الإنكليزية.

تقديم أوراق بحثية منشورة أو شهادات منح أو مستندات لإثبات إمكانياتهم في البحث الأكاديمي.

شهادة إتقان اللغة الإنكليزية وبدرجة 5 فما فوق للآيلتس و8.0 فما فوق للتوفل.

شهادة مستوى اللغة الصينية وبدرجة 180 وما فوق للـ HSK5

نسخة من جواز السفر.

التقديم:

إكمال الطلب على الإنترنت من خلال الرابط التالي اhttp://laihua.csc.edu.cn رمز الجامعة 10698 تقديم استمارة الطلب المكتمل على الإنترنت وطباعتها، يُرجى التأكد من وثائق الطلب وإعداد مستندات المقابلة. التسجيل عبر الإنترنت في نظام xjtu من خلال الرابط التالي https://xjtu.17gz.org/member/login.do دفع رسوم الطلب ورفع التحويلات المصرفية إلى نظام التطبيق على الإنترنت

آخر موعد للتقديم: 15 آذار/مارس 2019

نتمنى ان نكون قد افدناكم وندعو الله لكل الطلاب العرب بالتوفيق والتميز ان شاء الله