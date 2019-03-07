مسلسل بنات الملاكمة الحلقة 15 الخامسة عشر

مسلسل بنات الملاكمة هو عمل درامي إجتماعي يتبع قصص مجموعة فتيات بحي تقليدي قرروا أن يصيروا جزء من نادي ملاكمة، أسسته نجود أنور بعد أن عاشت سنوات الجامعة بالولايات المتحدة لتتبع حلمها بالملاكمة.

الحلقة 15 هنــا

شمس طالبة الثانوية التي تحلم أن تصبح ملاكمة أيضا، ليان ابنة الجيران والتي ترغب في إثبات وجودها وهي تعيش داخل بيت يحكمه والد متسلط، وأروى التي تعشق الملاكمة وتحب أن تصارع.

وبهذا يصير نادي الملاكمة هو الملاذ الآمن لهذه الفتيات وغيرهن من نساء الحي، ويعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس التاسعة بتوقيت السعودية على ال Mbc 4.

ويعد مسلسل بنات الملاكمة أحد الإنتاجات الخليجية الضخمة، حيث بمشاركة عدد من الممثلات الشابات اللواتي شهدن شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

بدورها، تقوم وكالة سوا الاخبارية بعرض حلقات مسلسل بنات الملاكمة بشكل دوري عقب بثه على قنوات شبكة ام بي سي، وغيرها من القنوات الناقلة للعمل الدرامي الكبير.