تراند اليوم : تجديد حبس منى فاروق وشيماء الحاج في قضية ”فيديوهات خالد يوسف“ ومنى الغضبان تواجه ازمة

جددت النيابة العامة المصرية، مساء الأحد، حبس الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ إثر قضية الأفلام الجنسية مع المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف.

ويأتي قرار تجديد الحبس، بعد توقعات بإخلاء سبيلهما؛ بسبب عدم توجيه أي اتهام رسمي حتى الآن للمخرج خالد يوسف، المتواجد منذ أول فبراير/شباط الجاري خارج مصر، إضافة إلى عدم وجود أي خطاب رسمي من النائب العام للبرلمان لرفع الحصانة عنه.

وظهرت الفنانتان في أفلام جنسية مع شخص لم يظهر بوجهه، إلا أنهما اعترفتا بأنه المخرج المصري خالد يوسف.

بعد الفيديو الجنسي مع خالد يوسف.. منى الغضبان تواجه أزمة جديدة

أقام محام مصري دعوى قضائية للمطالبة بإسقاط عضوية وفصل سيدة الأعمال منى الغضبان، بعد اتهامها مؤخرًا في قضية الفيديوهات الجنسية مع مواطنها المخرج والبرلماني خالد يوسف، وحبسها مع فنانتين وراقصة لاتهامهن في القضية.

وتضمنت الدعوى المقامة من محمد عبد المجيد المحامي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن المدعى عليها فقدت شرط حسن السير والسلوك والسمعة الطيبة، كأحد أهم شروط عضوية النقابة، حيث جاءت الدعوى بعد أزمة شهدتها النقابة مؤخرًا حول إصرار سامح عاشور نقيب المحامين على إسقاط عضويتها، بعد قرار اتخذه عقب القبض عليها بتحويلها إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة كونها لا تعمل بالمحاماة حاليًا.

ونشبت أزمة مؤخرًا بين النقيب وبعض أعضاء المجلس الذين حذروا من فصلها أو إسقاط العضوية دون وجود حكم نهائي ضدها بإدانتها في القضية، الأمر الذي يعني سهولة الطعن على القرار، حيث طالب بعض الأعضاء بانتظار التحقيقات، أو وجود حكم نهائي في دعوى قضائية تتضمن الفيديوهات أو بعض الصور، حيث من المقرر نظر إسقاط العضوية عن منى الغضبان في اجتماع مجلس النقابة أوائل مارس المقبل.