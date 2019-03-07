رشا مهدي خارج حسابات رمضان لهذا السبب

تخرج الفنانة المصرية رشا مهدي، من حلبة المنافسة الدرامية لرمضان 2019، نتيجة توقّف مسلسلها "القائمة 36" مع الفنان عمرو يوسف نظرًا لبعض المشاكل الإنتاجية التي واجهت العمل.

وقررت الفنانة مهدي عدم المشاركة في رمضان المقبل ، بعد تعاقدها الرسمي على بطولة العمل، الذي كان من المفترض عرضه في رمضان، الذي شارك في تأليفه نبيل عبد الحميد ومحمود حجاج، ومن إخراج محمد سلامة.

واعتذرت رشا عن عدة أعمال درامية خلال الفترة الماضية، بعدما تلقت عروضا من مصر وخارجها للمشاركة فى البطولة، وآخرهم مسلسل لبنانى بعنوان "عروس بيروت" بطولة الفنان التونسى ظافر العابدين، وقدمت رشا اعتذارها لصناع العمل بسبب مرض والدتها. بحسب ما أورده موقع "اليوم السابع" المصري.

وفى سياق آخر، حرصت مؤخرا الفنانة رشا مهدى على تلبية دعوة الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبد العزيز لحضور الملتقى الأول للثقافات والحضارات فى الجامعة العربية المفتوحة فى الرياض، مع رئيس الجامعه ومجموعة من السفراء.

يذكر أنّ آخر الأعمال التي قدّمتها الفنانة رشا مهدي، مسلسل "رمضان كريم"، وشارك في بطولته روبي، وريهام عبد الغفور، وصبري فواز، وسيد رجب، وسلوى عثمان، بمشاركة آخرين من الفنانين.