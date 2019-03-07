تعرّف على والدة "نجلاء بدر" في مسلسلها الرمضاني "أبو جبل"

كشفت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل "أبو جبل"، المقرّر عرضه في رمضان المقبل عن بعض أحداث المسلسل وشخوصه، إذ تجسد الفنانة عايدة رياض دور والدة الفنانة نجلاء بدر، حيث تمرّ عايدة وابنتها بظروفٍ صعبة ضمن أحداث المسلسل الذي يلعب دور بطولته النجم مصطفى شعبان.

وتشارك عايدة رياض مع النجم مصطفى شعبان للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية بمسلسل "أبو جبل"، والذى يعد استثمارا لبطل العمل الذى حقق نجاحا كبيرا بمسلسله "أيوب" العام الماضى، من إخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أنّ المسلسل، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، ، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، غفران محمد وعدد آخر من الفنانين، بحسب ما أورده موقع اليوم السابع المصري.