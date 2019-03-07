تراند اليوم : تردد قناة السودان الجديد نايل سات

تردد قناة السودان ، القناة الأكثرُ جمالاََ بمَا لا يدعُ مجالاََ للشك في دولة عاصِمتُها الخرطوم، هي قناة السودان، ونجد أنّ تردد قناة السودان الجديد 2019 هو الأكثر جمالََا وحُسنََا وتَفضيلََا في سبيل التَّمثِيل لكُل دولة، وإنّنا نجد أنّ قناة السودان المرادفة لهذا التردد هي القناة الرسمية التي تتبع لدولة السودان الواقعة في القارة السمراء، وبلا شكّ فإنّ ما يصدر عن هذه الدولة وبالاخص هذه القناة الخاصة بتلك الدولة هو بالأساس ما يمتاز بالصدق والموضوعية والإعلام بالسياسات الخارجية للبلاد.

خاتمة الأمر مع تردد قناة السودان الجديد 2019 تُشير للعديد من الترددات لهذه القناة المميزة التي تطرح بإستمرار العَديد من الترددات المُميزة، لتصل إلى أبعد ما يمكن من الإنتشار.

تردد قناة السودان

القمر التردد FEC نايل سات 11564 (h) 5/6

القنوات الرسمية التي تخص الدول المستقلة عادة ما تكون برامجها كافة تحت الرقابة العسكرية في الدولة مثل هذه القناة.