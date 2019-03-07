تراند اليوم : دعاء للوطن الجزائر @ اللهم احفظ الجزائر @ ... اجمل أدعية للجزائر

متابعات / الخليج 365/ تشهد الجزائر "بلد المليون شهيد" عدد من المظاهرات والاعتصامات المستمرة رفضا لتولي بوتفليقة للعهدة الخامسة في رئاسة الجزائرتخللها العديد من الاصتدامات مع الشرطة مخلفلة عدد من الجرحى ، حيث يأمل موقعنا "الخليج 365" أن يعود الامن والأمان للجزائر من جديد ، وينشر لكم عدد من الأدعية الهامة للجزائر وهي كالتالي :-
- اللــهم أْمّن بلادنا و أنزل علينا سكينة من عندك. اللــهم ألف بين قلوب الجزائريين و اجمعهم على طاعتك. اللــهم ثبتنا و احفظ بلادنا من شر الأشرار و الفتن.ا اللهم إنه بلد ارتوى ترابه بدم الشهداء فبارك فيه و احمه إنك أنت السميع المجيب.
- ربــِّـ: أسألكـــ في دُعائي وصَلاتي، رحمة تحفظ بها وحدتي، وتجفف بها دمعتي، وتنقذ بها أمتي.
- يا ربــــِّ: أسألكــ “كلمة سواء” تجمع بها أبنائي، وتكيد بها أعدائي، وتصون بها دمائي، وتحرس بها ترابي وبحاري وسمائي.
- يا ربـــِّ أسألكـــ بركة تُشْبِع بها الجائعين، وتؤوي بها النازحين، وتوظفــ بها العاطلين، وتخرس بها الفاسدين، وتزلزل بها الناهبين.
- يا ربـــِّ:اللهم من زلزل أمني فزلزلهــُ، ومن فرَّق بين أبنائي فمزقهــُ، ومن نهبــَ قوتهم فشرده.
- يا ربــِّ: ربنا لا تؤاخذنا بما فعل الفاسدون منا، ولا تحمِّلنا وتحمِّل وطننا ما لا طاقة لنا بِهــْ.
- يا ربــِّ: اللهمـَّ يا كاشفـ الكروبــ، اكشف لنا الصُّبح من شفقــ الكروبــ، واصرفــ عنا الحروبــ ودعاة المصائبــ و الخطوبــ، ونعوذ بك اللهمـَّ من أشرار الشعوبــ، وتآمر الخارج اللَّعوب و فساد الداخل النهوبــ.
- يا ربــِّ:اللَّهمـ لا مفرقــَ لما وحَّدتــَ، ولا هادي لمن أضللتــ، ولا مفسد لما أصلحتــَ، أصلح أمورنا و حطِّمـ الخونة و اعصفــ بهم