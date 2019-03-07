تراند اليوم : دعاء للوطن الجزائر @ اللهم احفظ الجزائر @ ... اجمل أدعية للجزائر

متابعات / الخليج 365/ تشهد الجزائر "بلد المليون شهيد" عدد من المظاهرات والاعتصامات المستمرة رفضا لتولي بوتفليقة للعهدة الخامسة في رئاسة الجزائرتخللها العديد من الاصتدامات مع الشرطة مخلفلة عدد من الجرحى ، حيث يأمل موقعنا "الخليج 365" أن يعود الامن والأمان للجزائر من جديد ، وينشر لكم عدد من الأدعية الهامة للجزائر وهي كالتالي :-

اللــهم أْمّن بلادنا و أنزل علينا سكينة من عندك. اللــهم ألف بين قلوب الجزائريين و اجمعهم على طاعتك. اللــهم ثبتنا و احفظ بلادنا من شر الأشرار و الفتن.ا اللهم إنه بلد ارتوى ترابه بدم الشهداء فبارك فيه و احمه إنك أنت السميع المجيب.

ربــِّـ: أسألكـــ في دُعائي وصَلاتي، رحمة تحفظ بها وحدتي، وتجفف بها دمعتي، وتنقذ بها أمتي.

يا ربــــِّ: أسألكــ “كلمة سواء” تجمع بها أبنائي، وتكيد بها أعدائي، وتصون بها دمائي، وتحرس بها ترابي وبحاري وسمائي.

يا ربـــِّ أسألكـــ بركة تُشْبِع بها الجائعين، وتؤوي بها النازحين، وتوظفــ بها العاطلين، وتخرس بها الفاسدين، وتزلزل بها الناهبين.

يا ربـــِّ:اللهم من زلزل أمني فزلزلهــُ، ومن فرَّق بين أبنائي فمزقهــُ، ومن نهبــَ قوتهم فشرده.

يا ربــِّ: ربنا لا تؤاخذنا بما فعل الفاسدون منا، ولا تحمِّلنا وتحمِّل وطننا ما لا طاقة لنا بِهــْ.

يا ربــِّ: اللهمـَّ يا كاشفـ الكروبــ، اكشف لنا الصُّبح من شفقــ الكروبــ، واصرفــ عنا الحروبــ ودعاة المصائبــ و الخطوبــ، ونعوذ بك اللهمـَّ من أشرار الشعوبــ، وتآمر الخارج اللَّعوب و فساد الداخل النهوبــ.

يا ربــِّ:اللَّهمـ لا مفرقــَ لما وحَّدتــَ، ولا هادي لمن أضللتــ، ولا مفسد لما أصلحتــَ، أصلح أمورنا و حطِّمـ الخونة و اعصفــ بهم