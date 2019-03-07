تراند اليوم : من هي منى الغضبان التي تم حبسها بسبب فيديو خالد يوسف

متابعات الخليج 365 – ننشر لكم معلومات عن منى الغضبان ومن هي سيدة الأعمال منى الغضبان التي تم حبسها بسبب الفيديو الذي انتشر لها مع المخرج خالد يوسف، فبعد انتشار فيديو للمخرج خالد يوسف مع الفنانتين منى فاروق و شيماء الحاج واعترافاتهما للنيابة العامة، طالت الأزمة سيدة الأعمال واستشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية وخبيرة التفكير اللاوعي منى الغضبان، فمن هي منى الغضبان الذي تداول اسمها بكثرة على موقع بحث جوجل.

معلومات عن منى الغضبان، وعرفت منى الغضبان أنها استشاري صحة نفسية بالطاقة الحيوية، وخبيرة التفكير اللاوعي، كما تُعرِّف نفسها، أنّها باحثة في الطاقة غير المرئية، ومتخصّصة في تنمية مهارات التفكير الإيجابيّ، حصلت منى على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دكتوراه في الصحة النفسية من جامعة نيوريوك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعملت منى الغضبان سفيرة الأكاديمية الدولية للتنمية الذاتية للدكتور صلاح الراشد ومديرة أكاديمية إدراك الذات للتدريب والاستشارات، كما عملت أيضا كمعالجة شعوري وممارسة معتمدة لتطوير الوعي وتحرير المشاعر واختبار الاستشارة الروحية، بالإضافة إلى ذلك عملها كمحلّل معتمد للأصل النفسيّ للأمراض العضوية، وأيضًا، كمعالج معتمد بالطاقة من المؤسسة الدولية بالفلبين، ومعالج معتمد لتقنيات وتأملات إدراك الرّوح والذّات، من المؤسسة الدولية بالفلبين.

وكانت منى الغضبان قد صرحت بمفاجئتها بانتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشعرت بالخوف الشديد على حد وصفها، حيث أكدت بأنها اتصلت بخالد يوسف لتعرف كيف انتشر الفيديو وقالت : “أنا مش مسئولة عن تسريب الفيديو، أنا كنت ست متجوزة ومكنتش أعرف إن جوزي بالأخلاق دي يصور مراته جوه غرفة النوم، هاتوه اسالوه”.