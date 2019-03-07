تراند اليوم : اخطر ما قالته منى فاروق وشيما الحاج حول فيديو خالد يوسف المثير للجدل

منى فاروق وشيما الحاج، ما زالت القضية المعروفة بالفضيحة الجنسية لمنى فاروق وشيما الحاج مع خالد يوسف تثير ضجة كبيرة وذلك بعد تسريب فيديو منى فاروق وشيما الحاج مع خالد يوسف الأيام القليلة الماضية، وأصبح الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يودون معرفة التفاصيل الكاملة عن فيديو منى فاروق وخالد يوسف بعد تسريبه والذي أثار جدلاً واسعاً.

وبعد أن ألقت السلطات المصرية متمثلة في مباحث الآداب القبض على منى فاروق وشيما الحاج صرحت الفنانتين بأخطر التفاصيل عن الفيديو الإباحي، حيث قالت منى فاروق أنها تزوجت خالد يوسف بعقد زواج عرفي، كما أكدت ان اسرتها تعلم بزواجها من خالد يوسف.

منى فاروق وشيما الحاج

كما كشفت منى فاروق أنها شربت الخمر مما أثر على وعيها أي كانت تتصرف بدون وعي، وهي لا تتذكر تلك الليلة التي كانت بصحبة شيما الحاج وخالد يوسف، كما كشفت أن أسرتها قد هجرتها بعد تسريب فيديو خالد يوسف، وختمت حديثها مطالبة المجتمع بمسامحتها والدعاء كما طلبت المغفرة من الله.

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النائب العام: حجب المواقع الإباحية في مصر

وعلى غرار ما تم انتشاره مؤخراً فيديو منى فاروق وخالد يوسف، ونظراً لوجود الأطفال على المنصات الإلكترونية، كلف السيد المستشار النائب العام المصري النيابة العامة لمخاطبة مديرية الاتصالات وتنظيم المعلومات وذلك لحجب المواقع الإباحية في مصر، وكان رد تنظيم الاتصالات أنه للعمل على حجب المواقع الإباحية في مصر يجب قطع الإنترنت عن جميع أنحاء الجمهورية.

اعترافات منى فاروق وشيما الحاج حول الفيديو الإباحي

ونستكمل معكم اعترافات منى فاروق وشيما الحاج بخصوص فيديو خالد يوسف، وما قالته بعد خروجها من غرفة تحقيقات النيابة، وقد أمرت النيابة حبس المتهمتين خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات.