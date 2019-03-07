تراند اليوم : انتصار وحقيقة فيديو ساخن مع خالد يوسف على يوتيوب

ما زالت قضية تسريب فيديو خالد يوسف مع منى فاروق وشيما الحاج تثير جدلاً واسعاً وتشغل الرأي العام وجميع الجماهير في مصر، وقد حالو البعض في الفترة الأخيرة الزج بأسماء فنانات لتوريطهن في قضية خالد يوسف المشهورة خلال الفترة الأخيرة بالمقاطع الإباحية ومن بين النجمات كانت الفنانة انتصار.

ونشر البعض فيديو مكالمة صوتية عبر يوتيوب تحت عنوان فيديو انتصار مع خالد يوسف للكبار فقط +18 – فيديو انتصار وخالد يوسف للكبار فقط – تسريب فيديو خالد يوسف وانتصار المثير للجدل، وبعد الدخول وفتح المقطع الصوتي اتضح أنها مكالمة عادية مع أحد الجماهير المعجبين بأعمال الفنانة انتصار.

خالد يوسف وانتصار

وما زالت عمليات البحث عن الفنانات اللاتي تورطن مع خالد يوسف في الفيديوهات الجنسية محض اهتمام عدد كبير من النشطاء عبر السوشيال ميديا، كما يحاول البعض الزج بأسماء نجمات لا ذنب لهن في القضية، في محاولة لتوريطهن دون أدلة ملموسة.

ومن بين النجمات اللاتي تم الزج بأسمائهن لتوريطهم في حلقة فيديوهات خالد يوسف الجنسية كانت كل من غادة عبد الرازق، منة شلبي، سمية الخشاب، ومن قبلهن رانيا يوسف