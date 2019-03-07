الصين تعتزم بناء أول قاعدة في أعماق البحار

في خطوة هي الأولى من نوعها، تعتزم الصين، بناء أول قاعة في أعماق البحار حول العالم، تحت اسم "هاديس أو "هيدز"، تيمنا باسم إله عالم ما تحت البحار، وستعتد على الذكاء الاصطناعي، بحيث تكون حكرًا على الغواصات الروبوتية ولن يقطنها أو يقيم فيها أي بشري

ونقل موقع "سكاي نيوز"، عن صحيفة "ديلي ستار البريطانية" قوله إن: "تكلفة القاعدة تحت البحرية حوالي 150 مليون دولار، غير أن الخبراء يتوقعون أن تكون مهمة بناء هذه القاعدة صعبة للغاية، وربما تتجاوز كلفتها المبلغ المرصود لها.

وبحسب التقارير فإنه سيتم تشييد القاعدة على عمق يتراوح بين 6000 و 11000 متر، حيث الضغط عال جدا، في حين سيعمل المهندسون على تطوير مواد ومعدات خاصة بحيث لا تتأثر بالضغط الناجم عن الماء على هذه الأعماق.

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وكان الرئيس الصيني تشي جينبينغ قال للعلماء "لا توجد طريق في أعماق البحار، ونحن لا نريد مطاردة الدول الأخرى، بل نحن الطريق".

وقال دو كينغ هاي، الباحث المساعد في مركز هادال للعلوم والأبحاث التكنولوجية التابع لجامعة شنغهاي لعلوم المحيطات، إن بناء وإقامة محطة في الفضاء أسهل من بناء قاعدة تحت البحر.

وذكر أحد العلماء المشاركين في المشروع إن بناء هذه القاعدة يشكل تحديا كبيرا، ويوازي بناء مستعمرة على كوكب آخر يكون سكانها من الروبوتات المزودين بالذكاء الصناعي، مشيرا إلى أن التكنولوجيا ستعمل على تغيير العالم.