تراند اليوم : حكم صيام اول رجب

تعرف على الحكم الشرعي في افراد أول أيام رجب بالصيام ، حيث يرغب الكثير من المسلمين حول العالم ، صيام أيام رجب لنيل الأجر والثواب الكبير من الله سبحانه وتعالي، وتقرب من الله ، فما هو الحكم الشرعي في صيام أول ايام شهر رجب وماهو رأي الشرع في ذلك .

اجمع الفقهاء على كراهة إفراد رجب كاملاً بالصيام. قال ابن قدامة الحنبلي: “ويكره إفراد رجب بالصوم”. وقال أحمد: “وإن صامه رجل أفطر فيه يوماً أو أياماً بقدر ما لا يصومه كله”، وقال أيضاً: “من كان يصوم السنة صامه، وإلا فلا يصومه متوالياً، يفطر فيه، ولا يشبهه برمضان” وقال في روضة الطالبين من كتب الشافعية: “وأفضلها المحرم، ويلي المحرم في الفضيلة شعبان، وقال صاحب البحر: رجب أفضل من المحرم. وليس كما قال”، فقد دل على أن رجب من الشهور المفضل صيامها. وقال في كفاية الطالب من كتب المالكية: “وكذلك صوم شهر رجب رُغِّب فيه”.

وقد نقل البيهقي عن الشافعي قوله في القديم: “أكره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله من بين الشهور، كما يكمل رمضان، وكذلك أكره أن يتخذ الرجل يوماً من بين الأيام، وإنما كرهت ذلك؛ لئلا يتأسى جاهل، فيظن أن ذلك واجب”.

ونقل الرعيني عن أبي بكر الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع قوله: “يكره صوم رجب. وهي على ثلاثة أوجه: أحدها: أنه إذا خصه المسلمون بالصوم في كل عام حسب العوام، أنه فرض كشهر رمضان. وإما سنة ثابتة كالسنن الثابتة، وإما لأن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على ثواب باقي الشهور، ولو كان من هذا شيء لبينه صلى الله عليه وسلم. قال ابن دحية: الصيام عمل بر لا لفضل صوم رجب، وقد كان عمر ينهى عن صيامه”.

وقد سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام، فيما نُقل بعض المحدثين عن منع صوم رجب لتعظيم حرمته، وهل يصح نذر صوم يوم جمعة أم لا؟ فأجاب: “نذر صوم رجب لازم، لأنه يتقرب إلى الله بمثله، والذي نهى عن صومه جاهل بمأخذ أحكام الشريعة، وكيف يكون منهياً عنه مع أن العلماء الذين دونوا الشريعة لم يذكر أحد منهم اندراجه فيما يكره صومه، بل يكون صومه قربة إلى الله تعالى؛ لما جاء في الأحاديث الصحيحة من الترغيب في الصوم، على العموم، ومن عظم رجباً بغير الجهة التي كان أهل الجاهلية يعظمونه لها، فليس بمقتد بالجاهلية، وليس كل ما فعلته الجاهلية منهياً عن ملابسته، إلا إذا نهت الشريعة عنه، ودلت القواعد على تركه، ولا يُترك الحق لكون أهل الباطل فعلوه”.