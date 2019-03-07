تراند اليوم : متى اول يوم رجب 2019 متى يبدا شهر رجب ٢٠١٩ بداية شهر رجب 2019

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أظهرت الحسابات الفلكية أن يوم الجمعة القادم هو أول أيام شهر رجب المبارك ، حيث أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الخميس 7 مارس هو المتمم لشهر جمادي الأخر، ويكون أول أيام شهر رجب لعام 1440 هجرياً، فلكياً يوم الجمعة الموافق 8 مارس 2019 وعدته ستكون 29 يوماً.

وصرح المعهد: “يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد وقوع الاقتران في الساعة السادسة وأربع دقائق مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من جمادي الأخر والموافق 6 مارس منن الشهر الحالي “يوم الرؤية”.

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وأعلنت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد غروب شمس “يوم الرؤية” في مدينة القاهرة وأيضاً في كل العواصم والمدن العربية والإسلامية، إلا داكا ونواكشوط، ومراكش، وفاس، ولاجوس، والجزائر، وتونس، وطرابلس بليبيا.

التقويم الهجري لشهر رجب من سنة 1440 هـ