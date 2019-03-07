تراند اليوم : قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 138 _مترجمة بجودة عاليةHD

شهدت قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 138 أحداثاً مثيرة ومشوقة عقب إعادة سيطرة أرطغرل على جميع أراضي سوغوت وإنهاء سلطة المغول فيها، وعودته كأميراً للقبائل التركية والأغواز والطوائف المسيحية في المدينة.

وطرد أرطغرل في أحداث قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 138 أبناء قبيلة أومور من سوغوت، ورفع أعلام الكاي على مرافقها إباناً ببدء عهد جديد أسماه ما أخذ بالسيف لا يعود إلا بالسيف.

كما قتل مساعدي يبولات وألينجاك خلال عملية تسليم كويكاس للمغول، حيث جرت معركة ضخمة بين رجال دراغوس والمغول نتهت بتدخل محاربي ارطغرل واقتياد السلطان للمغارة الأمنة.