بالتفاصيل.. موعد حجز تذاكر حفلة أحلام بالرياض

تستعد الفنانة الإماراتية أحلام، لإحياء حفلاً غنائياً كبير في العاصمة السعودية الرياض بعد منتصف شهر مارس/آذار الجاري.

ونشرت الفنانة أحلام تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت فيها: "انتظركم جمهوري الكبير في رياض العز في السعودية، اليوم سي فتح باب الحجر للحفل الكبير وبتجهيزات أوعدكم أنها تليق بجمهوري الأول عربيًا جمهوري السعودي، وبقيادة المايسترو الكبير أمير عبدالمجيد بتاريخ ٢١ مارس المقبل، وبكل فخر انتظرونا لا تروحون بعيد".

ووفقاً لموقع "بوابة الفجر"، سيفتح باب حجز التذاكر للحفل اليوم الأربعاء.