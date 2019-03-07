شاهد: ملكة كابلي تفجر مفاجأة لجمهورها

ظهرت فنانة الميك أب السعودية الشهيرة ملكة كابلي وزوجها المدون الكويتي أحمد السالم، بإطلاله فريدة في برنامج ""ع السيف" الذي تعرضه قناة "atv Kuwait".

ووفقاً لموقع "مزمز"، ردت كابلي على الشائعات التي انتشرت مؤخراً، بعد زواجها، نافيةً أن يكون سبب إعلان زواجها هو الشهرة وزيادة عدد المتابعين.

وحول حفل الزفاف، أكدت ملكة كابلي، أنه ليس له قيمة سوى معنوية.

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وبدوره أوضح المدون أحمد السالم، أن زوجته ملكة كابلي رفصت أن يقدم لها على الجنسية الكويتية، قائلة: "أبي أعيش في الكويت وزوجي يريد يعيش في جدة ولكن اتفقنا أن نعيش في الكويت بعد سنة".

وفجرت ملكة كابلي مفاجأة لجمهورها خلال البرنامج، بإعلانها أنها حامل.