بالأرقام .. تكاليف الدراسة في أوكرانيا 2019 .. جميع الكليات والدراسات العليا باللغة الانجليزية...

انتشرت إعلانات الدراسة في اوكرانيا بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وبالتالي سوف نوضح مصروفات الدراسة في أوكرانيا لعام 2019 بالتفصيل مع استعراض جميع الكيات، حيث هناك رغبة ملحة لجميع طلاب الثانوية العامة وخريجي الكليات، الذين لم يسعفهم مجموع درجات الدراسة في الالتحاق بالكلية التي طالما كانوا يحلمون بها، وبالتالي فهم يريدون التعرف على مصروفات الجامعات الخاصة في مصر ومنهم من يرغب بالدراسة في اوكرانيا وسوف نوضح أسعار الدراسة في اوكرانيا 2019 لمن يحلم أن يدرس هناك، ويأتي توضح مصروفات الدراسة في أوكرانيا لجميع التخصصات الطبية والهندسة والمحاسبة والإدارة لمختلف الكليات، التي لا تشترط الحصول على مجموع كبير، ولهذا يعتبرها الكثير فرصة للحصول عل الكلية التي دائما ما يحلمون بها.

مصروفات الدراسة في اوكرانيا للتخصصات الطبية

الجدول التالي يوضح أسعار الدراسة في أوكرانيا 2019 لتخصص الطب ومشتقاته، مع استعراض تكلفة الدراسة في أوكرانيا باللغة الروسية واللغة الانجليزية كما يلي:

الشهادة التي يحصل عليها الطالب مدة الدراسة تكلفة الدراسة باللغة الروسية تكلفة الدراسة باللغة الانجليزية تخصصات الدراسة في أوكرانيا بكالوريوس 6 سنوات 3500$ 4000$ الطب البشرى بكالوريوس سنوات 5 3700$ 4200$ طب الأسنان بكالوريوس سنوات 5 3000$ 3500$ الصيدلة ماجستير سنوات 2 3500$ 3500$ جراحة العظام ماجستير سنوات 2 3500$ 3500$ جراحة المسالك البولية ماجستير سنوات 2 3500$ 3500$ أمراض النساء و التوليد ماجستير سنوات 2 3500$ 3500$ الأشعة التشخيصية ماجستير سنوات 2 3500$ 3500$ الأمراض الجلدية ماجستير سنوات 2 3500$ 3500$ أمراض الباطنة و المناظير ماجستير سنوات 2 3500$ 3500$ جراحة العيون

أسعار الدراسة في أوكرانيا 2019 للتخصصات الهندسية

تأتي التخصصات الهندسية في المرتبة الثانية بعد التخصصات الطبية، حيث يكثر الطلب على الدراسة في اوكرانيا في التخصصات الطبية، ونوضح مصروفات الكليات الهندسية والدراسات العليا للتخصص الهندسي بالتوضح بالأسعار في الجدول التالي:

الشهادة التي يحصل عليها الدراس مدة الدراسة سعر الدراسة باللغة الروسية سعر الدراسة باللغة الانجليزية تخصصات الدراسة في اوكرانيا البكالوريوس سنوات 4 2200$ 2500$ هندسة معدات طبية البكالوريوس سنوات 4 2200$ 2500$ هندسة الحاسوب البكالوريوس سنوات 4 2200$ 2500$ هندسة الاتصالات البكالوريوس سنوات 4 3000$ 3500$ هندسة الطياران البكالوريوس سنوات 4 3000$ 3500$ الملاحة الجوية PPL/CPL سنوات 2 25000$ قيادة طياران البكالوريوس سنوات 4 3000$ 3500$ هندسة بترول البكالوريوس سنوات 4 2200$ 3500$ هندسة إلكترونيات البكالوريوس سنوات 4 2200$ 3500$ هندسة التحكم البكالوريوس سنوات 4 2200$ 2500$ هندسة معمارية البكالوريوس سنوات 4 2200$ 2500$ هندسة مدنية البكالوريوس سنوات 4 2200$ 2500$ هندسة الطرق و الجسور البكالوريوس سنوات 4 2200$ 3000$ هندسة سيارات البكالوريوس سنوات 4 2200$ 3000$ هندسة التكيف و التبريد البكالوريوس سنوات 4 2200$ 3000$ هندسة شبكات المياه البكالوريوس سنوات 4 2500$ 3000$ هندسة الطاقة النووية البكالوريوس سنوات 4 2500$ 3000$ هندسة الميكانيكا البكالوريوس سنوات 4 2200$ 3000$ هندسة كيميائية البكالوريوس سنوات 4 2200$ 3000$ هندسة كهرباء البكالوريوس سنوات 4 2200$ 3000$ هندسة الراديو و البث البكالوريوس سنوات 4 2500$ 3000$ التصميم و الديكور الداخلي الماجستير سنوات 2 3000$ 3000$ الدراسات العليا

تكلفة الدراسة في اوكرانيا للكليات المختلفة

نوضح أسعار ومصروفات الكليات المختلفة في أوكرانيا 2019 وذلك لمختلف الكليات بخلاف الطب والهندسة من خلال التوضيح بالأرقام في الجدول التالي:

الشهادة مدة الدراسة سعر الدراسة باللغة الروسية سعر الدراسة باللغة الانجليزية التخصص المتاحة للدراسة بكالوريوس سنوات 4 2000$ 2500$ إدارة أعمال بكالوريوس سنوات 4 2000$ 2500$ المحاسبة بكالوريوس سنوات 4 2200$ 2500$ الاقتصاد بكالوريوس سنوات 4 3000$ 2500$ القانون بكالوريوس سنوات 4 3000$ 2500$ الكيمياء الحيوية بكالوريوس سنوات 4 2000$ 2500$ إدارة فنادق بكالوريوس سنوات 4 2200$ 2500 التسويق بكالوريوس سنوات 4 2200$ 2500 الصحافة بكالوريوس سنوات 4 2200$ 2500 طرق التدريس بكالوريوس سنوات 4 2200$ 2500 الرياضيات بكالوريوس سنوات 4 2200$ 2500 الجيولوجيا بكالوريوس سنوات 4 2200$ 2500 الإحصاء بكالوريوس سنوات 4 2200$ 2500 العلاقات الدولية بكالوريوس سنوات 4 2500$ 3000$ القانون الدولي بكالوريوس سنوات 4 2200$ 3000$ العلوم البيئية بكالوريوس سنوات 4 2200$ 3000$ التربية الرياضية بكالوريوس سنوات 4 2500$ 3000$ العلاج الطبيعي الماجستير سنوات 2 2500$ 3000$ الدراسات العليا الدراسة الشاملة 8 اشهر 3000$ السنة التحضيرية لغة انجليزية الدراسة الشاملة 8 اشهر 3000$ 3000$ السنة التحضيرية لغة روسية

تشمل مصروفات الدراسة في اوكرانيا جامعات خاركوف في مدينة خاركوف الاوكرانية، كذلك جامعة دانيسك في مدينة كيرفوغراد ومدينية تشيرنيغوف.