تراند اليوم : ارطغرل الحلقة 139 - ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 139 - قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 139 - مسلسل...

ارطغرل الحلقة 139 مشاهدة وتحميل مسلسل الحروب و المنافسة قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 139 مئة و تسعة و ثلاثون مترجمة للعربية كاملة موقع النوربسيرفرات يوتيوب ،وننقل لكم عشاق قيامة أرطغرل أحداث أرطغرل 138 من الجزء الخامس ، والتي تضمنت مشاهد مثيرة عقب سيطرة ارطغرل والكاي على كامل سوغوت وطرد أبناء قبيلة أومور من الحكم ، وإعادة تنصيب أرطغرل أميراً للقبائل، ففي أرطغرل 138 نشبت معركة شرسة بين رجال دراغوس والمغول و محاربي أرطغرل، انتهت بمقتل عدد كبير من محاربي ألينجاك وأبناء أومور ومن رجال دراغوس ، وإصابة أورانوس مساعد دراغوس، ونجاح بامسي وتورغوت وعبد الرحمن بتحرير كويكاس وأخذه بعيداً عن أنظر المغول والصليبين.

كما شهدت الحلقة اعادة رفع اعلام الكاي في سوغوت، ومقتل مساعد يبولات على يد بامسي أثناء مطادرته لهم، ابان تحرير السلطان كويكاس.

سليمان يقع بأسر رجال الباستي أثناء نقله لرسالة من أرطغرل لرجال قبيلة جندودو الهاربين في الجبال من بطش المغول، ويتعرض لتعذيب من خلال الحرق بالنار على يد يبولات.