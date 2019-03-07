تراند اليوم : نشر صور صحفيات ومذيعات على مواقع إباحية.. القبض على صاحب قناة مزعوم

سيد موسى

ألقت قوات الأمن بالتنسيق مع مباحث الإنترنت، القبض على منتحل شخصية صاحب قناة، قام بنشر عددًا من الصور للصحفيات والإعلاميات، على مواقع إباحية.

البداية تعود لعام 2017 حيث أدعي صاحب الصورة، وانتحل صفة صاحب قناة، ويدعي أ. ف بإحدي محافظات الوجه البحري وتواصل مع عدد من المذيعات والإعلاميات للعمل فى محطته على حد زعمه.

وقالت إحدي المذيعات فى بلاغها : “كان واخد صور صحفيات ومذيعات كتير، وبالصدفة اكتشفنا الموضوع، ادعي أنه صاحب قناة، واخد تليفونات البنات وصورهم ونزلهم في موقع إباحية”.

وأوضحت أنه كان يدعي أنه صاحب القناة، ويريد أرقامهم للتعاون معهم، وفجأة فوجئوا بصورهم وأرقامهم متواجدة أعلها منشورة على مواقع إباحية، تحت أسماء مستعارة.

مباحث الإنترنت

وتشهد غرفة مباحث الإنترنت والجرائم الإلكترونية، نشاطا كبير، حيث نجحت في ضبط المهمين في عدد من التسريبات التي رصدتها، وأخرهم قضية مخرج شهير.

طريقة التواصل مع مباحث الإنترنت

تقع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بديوان عام وزارة الداخلية، في التجمع الأول، بالقاهرة الجديدة.

ويستطيع المواطنون تقديم البلاغات الخاصة بجرائم الانترنت بالمكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، فضلاً عن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمواطن التواصل مع مباحث الانترنت عن طريق الاتصال بـ” الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات” على الرقم “0224065052 -0224065051” أو الخط الساخن “108” بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.