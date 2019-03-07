مسلسل غصون في الوحل الحلقة 15 الخامسة عشر صدمات وأحداث متتالية

اعتبر كثيرون أن مسلسل غصون فى الوحل أصبح وساما على صدر الدراما الكويتية لما حققه من نجاحات ومتابعات واهتمامات الملايين من العالم العربي، حيث يعرض على قنوات MBC، فى تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية.

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ويتم إعادة كعرض ثانى فى الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة والثانية صباحا بتوقيت السعودية ، كما يتم اعادته في عرض ثالث فى تمام الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، الواحدة مساء بتوقيت السعودية.

وتألقت الفنانة الكويتية هدى حسين في دور غصون التى تعانى الكثير لكنها ستنتصر فى نهاية المسلسل الذى يشاركها فى بطولته مجموعة من الفنانين والفنانات نذكر منهم:

الفنانة لطيفة المجرن، اميرة محمد ، ريم احمد، محمد الرشيد ويخرجه محمد الشمري وهو من تأليف محمد الشمرى وإنتاج "فن الروان"، وبماركة فريق عمل متناغم ومتكامل، استطاع أن يجذب جماهير الدراما إليه ويعيد لوجة الدراما العربية.