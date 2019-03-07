تراند اليوم : مسلسل ابو العروسة الجزء الثاني الحلقة 106 - مسلسل ابو العروسه الحلقه 106 - مسلسل ابو العروسه 106 HD

مشاهدة وتحميل الحلقة 106 مسلسل ابو العروسة الموسم الثاني الحلقة 106 مسلسل الدراما والكوميديا ابو العروسة 2 الحلقة 106 السابعة والاربعون كاملة بطولة سيد رجب و سوسن بدر و نرمين الفقي ومحمود حجازي في ابو العروسة الحلقة 106 يوتيوب اون لاين مباشر على قناة dmc جودة عالية 720p HD ديلي موشن وتحميل مجاني على فيديو قناة dmc.

واعلنت قناة dmc عن مواعيد عرض مسلسل العروسة على قناتها فقط حيث انه من انتاج القناة التي يديرها الكاتب الصحفي يسري الفخراني وهناك توقع ان يحصد المسلسل عدد كبير جدا من المشاهدات لندرة عرض المسلسلات لاول مره خارج موسم رمضان فاطلقت قناة dmc المسلسل بديسمبر /2017 بموعد مغاير لطبيعة عروض المسلسلات وعرضت برومو المسلسل عبر ناتها على اليتيوب كما وحصدت اغنية بنتي تتر مسلسل ابو العروش مليون مشاهدة خلال ايام وهي من غناء مدحت صلاح يعرض المسلسل المصري الكوميدي ابو العروسة للفنان سيد رجب، وسوسن بدر ويتناول قضايا اجتماعية للطبقة المتوسطة من المجتمع المصري حيث تزويج الاب لابنته وزعله وغيرته علي ابنته بعد ان رباها وتعلق بها يقدمها لشخص آخر غم معرفته طبيعة الحياة فنرى تأثر ابو العروس الفنان سيد رجب حيث تألق في تمثيله كلاعادة مع سوسن بدر سنرفق لكم مواعيد المسلسل بالتفاصيل على قناة dmc من خلال موضوعنا لهذا اليوم.

سيناريو وبطولة مسلسل ابو العروسة

يتناول المسلسل المصري ابو العروسة قضية اجتماعية بطريقة كوميدية للطبقة المتوسطة في المجتمع المصري حيث يتحدث عن حياة الموظف والحياة الطبيعية والعادية وتزويج الاب لابنته البكر ومحاولة اصطناع السعادة وعدم جلب المشاكل التي تنتج من غيرته على ابنته المسلسل من بطولة سيد رجب , مدحت صالح , محمد عادل , نرمين الفقي , رانيا فريد شوقي , سوسن بدر , محمود حجازي , ديانا هشام , ولاء الشريف واخراج كمال منصور.

برومو مسلسل ابو العروس

مواعيد عرض مسلسل ابو العروسة على قناة dmc

يعرض مسلسل ابو العروس على قناة الdmc فقط فهو من انتاج القناة يوميا من السبت للاربعاء بالتوقيت المصري تمام الساعة 8 مساءاً ويعاد مرتين يوميا :