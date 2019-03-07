تراند اليوم : قناة الشرق معتز مطر بث مباشر الان ___ قناة الشرق معتز مطر بث مباشر اليوم يوتيوب ____ معتز مطر اليوم...

قناة الشرق معتز مطر بث مباشر الان .. قناة الشرق معتز مطر بث مباشر اليوم يوتيوب .. معتز مطر اليوم بث مباشر الان ..قناة الشرق معتز مطر بث مباشر اليوم ،وقناة الشرق تسِير على خُطى قناة مكملين الإخوانية، حيثُ فِيها الكثير من التأيِيّد لتلك الجماعة، وفي ذلك نجد أنّ تردد قناة الشرق نايل سات 2019 واحد من الترددات المحدثة بإستمرار، حيثُ تُغطّي تلك الترددات مساحات واسعة من الكرة الأرضية، ولكن بنسب مُختلفة، حيثُ نجِد التسليط الأكبر لهذه الترددات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجنوب شرق آسيا ودول الخليج كذلك، وهِي الفئة المستهدفة والفئة الأكبر تأثيراََ وتأثراََ بما تحمله مضامين قناة الشرق التي كانت نُواة خروجها من جُمهورية مصر العربية ومن ثمّ في تركيا تارة وفي المملكة الأردنية الهاشمية تارة أخرى.

تردد قناة الشرق الجديد

من المُتعارف عليه أنّ تردد قناة الشرق نايل سات 2019 بات مُحدّث بإستمرار بعد العملية المُستمرة لملاحقة هذه القناة ولحَجبِها من على متن القمر الصناعي عرب سات ونايل سات ويوتل سات وبدر سات؛ وذلك لأسباب حزبية في جمهورية مصر العربية.

تردد قناة الشرق نايل سات 2019 الاخوانية

اصطَبغت هذه القناة بأنّها واحدة من الأدوات التي قد يستخدِمُها الإخوان المسلمين وجماعتهم لتحقيق أهداف خاصة بهم ولصالحهم، أو هكذا يتصور العديد من الأفراد.

يتضح وتتكشف الأمور لتشير إلى أن قناة الشرق هِي من القنوات المؤيدة والداعمة لجامعة الإخوان المسلمين، والمعارضة لنظام الحكم الحالي، ولديها ترددان على قمري نايلسات وهوت بيرد تبث برامجها لمدة 24 ساعة يوميََا، وقد تعرضت القناة لأكثر من مرة للغلق والتشويش، بسبب ما اعتبروه محاولة لكتم الأصوات المعارضة.

ومن الجدير بالذكر أنّ القناة قد قامت ببثّ إرسالها من تركيا؛ نظراً للكثير من الانتقادات التي تعرضت لها خاصةً وأن القناة تقوم دائماً بمساندة الفكر الإخواني وتقوم بمحاربة الحكم العسكري الحالي، وتعتبر البرامج التي تقوم بعرضها في الفترة الحالية من البرامج الساخرة التي تسخر من مجلس الشعب الحالي، والذي قامت بمقارنته مع مجلس الشعب أيام الرئيس “محمد مرسي”.

قناة الشرق قناة فضائية مصرية ، تبث على الاقمار النايلسات و غيرها من تركيا، وقد ساهمت بنشر التسريبات الخاصة بقيادة انقلاب 2013 في مصر وضد حكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر .

حيث تم التشويش على التردد الأساسي من مصدر مجهول بمنتصف شهر نوفمبر 2015، وأكد مالك القناة الدكتور أيمن نور أن مجلس الإدارة قرر الإعتماد على التردد الاحتياطي لعودة البث للقناة مرة أخرى، وتلافي هجمات القراصنة، وصرح الإعلامي معتز مطر خلال برنامجه التلفزيوني أن قناة الشرق ستعود بمزيد من التطورات والتحديثات خلال الشهور القادمة.

تردد قناة الشرق

القمر التردد FEC نايل سات 12604 (h) 5/6 هوت بيرد 11200 (v) 3/4 نايل سات 11137 (h) 3/4

تردد قناة الشرق نايل سات 2019 مصر

جمهورية مصر العربية هي الجهة الاولى والأخيرة المستهدفة ضمن نطاق تردد قناة الشرق نايل سات 2019 وذلك لانها معقل الإخوان المسلمين.

قناة الشرق الفضائية أبرز القنوات المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين والمعارضة للحكم الحالى بمصر، وللقناة أكثر من تردد الأول من خلال القمر الصناعى “نايل سات” والأخر يبث من خلال “هوت بريد” تبث القناة على مدار اليوم ويمكن متابعتها على أى من القمرين، وسبق وتعرضت القناة للأكثر من محاولة لغلقها والتشويش عليها بسب توجهاتها وتأييدها لجماعة الإخوان.

ومن أبرز برامج القناة والتى تحظى بشعبية كبيرة برنامج “مع معتز” والذى يقدمه الإعلامى معتز مطر، يحظى البرنامج بشعبية كبيرة نظراً لما يتبناه من قضايا هامة وحساسة، كذلك تعرض القناة مجموعة من البرامج الأخرى أبرزها : برنامج بالتأكيد مع الفنان هشام عبدالحميد، وهو برنامج يقدمة الفنان “هشام عبدالحميد” ويحظى بشعبية كبيرة.

خاتمة النّهاية مع تردد قناة الشرق نايل سات 2019 كانت بتَودّد وأكثَرُ لطفاََ من ذي قبل.