تراند اليوم : مسلسل كارمن 40 .. مسلسل كارمن الحلقه 40 كاملة HD

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قصة مسلسل كارمن ، تدول حول فتاة تدعى كارمن التي تلجأ إلى الكذب للوصول إلى الشهرة، غير أن كذبتها تضعها في مواقف كوميدية عديدة، وتزداد الأمور تعقيداً بعد وقوعها في حب توفيق، مسلسل كارمن من بطولة ريهام حجاج ومحمد كيلانى ، وعمر الشناوي، وشيرين، وياسر علي ماهر، وولاء الشريف، وهاجر أحمد، وصبا الرفاعي، وأحمد حلاوة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف خالد حمام، ومن إخراج حسين شوكت، وهو من إنتاج شركة "ميديا هاوس بيكتشرز، ومن المقرر عرضه يوم 10 فبراير الجاري.

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