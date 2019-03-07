تراند اليوم : مسلسل اشرح ايها البحر الاسود الحلقة 43 مترجمة للعربية كاملة HD

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تدور قصة المسلسل التركي اشرح أيها البحر الاسود بطولة اولاش تونا استبنه وأيريم هيلفاسيوغلو حول فتاة تدعى نفس أجبرت على أن تعيش كزوجة منذ الصغر لرجل لا يعاملها كإنسانة بأبشع الطرق قسوة ودون شفقة لتحاول بإستمرار تمضية الايام من أجل أبنها يغيت صاحب السبع اعوام الذي لا ذنب لة فيما يفعلةة أبوه بنفوذة وقوتة حتى يأتي اليوم الذي لا تستطيع فية الأستمرار أكثر فتحاول الهرب مثل باقي المرات التي أقدمت فيها على نفس الفعلة ولكن هذة المرة تقع في طريق طاهر كاللي الشاب الشهم صاحب الشركات والذي ينتمى إلى عائلة كبيرة تقع في نفس منطقة البحر الأسود والذي يعشق التمرد والخروج عن المألوف ليقرر مد يدا العون لها وتبدأ المشاكل في قالب من الرومانسية والدراما، موقع جديدك يتمنى لكم مشاهدة ممتعة Gdedak.

المسلسل اشرح ايها البحر الاسود Sen Anlat Karadeniz مسلسل تركي مترجم للعربية تزامن عرضه بتركيا والوطن العربي وهو مسلسل درامي رومانسي بدء عرضة على قناة atv يوم الاربعاء 24 يناير 2018 يتحدث عن الفتاة نفس التي اجبرت على الزواج بسن السابعة عشر وتم حبسها لمدة ثماني سنوات ولا يوجد شيء جميل بحياتها غير ابنها يغييت الذي يبلغ سبعة أعوام فهي تعامل بعنف ليل ننهار والاضطهاد الجسدي وحاولت الهرب مرارا في كل فرصة تتاح لها لكن يتم القبض عليها وراجاعها واعنف مرة أخرى طاهر المجنون وهو ابن إحدى عائلات البحر الأسود المحافظين. عائلته صاحبة شركة الرمل يرأسها هو. القبطان على سفن الرمال، المتمرد الكبير يلتقي بنفس في عشاء عمل مع زوجها وتبدأ القصة وهو مسلس لم تحدد حلقاته بعد مسلسل درامس رومانسي مهدد للايقاف حسب ما علنته وكالة الاخبار التركية لاحتوائه على مشاهد سياسية سنرفقها لكم لاحقا.

تبدأ نفس بعقد الهمة على الهروب من المنزل أثناء انشغال زوجها بالضيوف، ولكن هل سيتدخل طاهر كاللي في هذه الخطة أم لا.

أهم المعلومات عن مسلسل اشرح أيها البحر الأسود

يحمل مسلسل اشرح أيها البحر الأسود في نسخته الأصلية التركية اسم Sen Anlat Karadeniz.

تم تصنيف مسلسل Sen Anlat Karadeniz على أنه مسلسل عائلي درامي ورومنسي.

تم عرض أولى حلقات مسلسل Sen Anlat Karadeniz في يوم الرابع والعشرين من شهر يناير من عام 2018.

يتم عرض حلقات مسلسل Sen Anlat Karadeniz أيام الأربعاء على شبكة العرض التركية atr.

يقوم الممثل التركي الشاب Ulaş Tuna Astepe بأداء دور طاهر.

تُجسد الممثلة التركية İrem Helvacıoğlu دور نفس.

حلقات المسلسل من هنا