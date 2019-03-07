تراند اليوم : مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني الحلقه 35 بجودات عاليةHD

مشاهدة وتحميل الحلقة 35 مسلسل البيت الكبير الموسم الثاني الحلقة 35 مسلسل الدراما والقضايا المصري البيت الكبير 2 الحلقة 35 الخامسة والثلاثون كاملة بطولة منذر رياحنة واحمد بدير و ولوسي في البيت الكبير الموسم 2 الحلقة 35 يوتيوب اون لاين النهار دراما مباشر على قناة dmc جودة عالية 720p HD ديلي موشن وتحميل مجاني أونلاين

تدور حول عائلة كبيرة مكونة من شقيقين وأزواجهما، تبدأ بالأخ الأكبر وهو الفنان أحمد بدير والذى يدعى "عبد الحكيم" وزوجته الفنانة سوسن بدر وتدعى "جبرية" وهو الأخ الأكبر لعبدالله، والذى يجسده الفنان أحمد صيام، وهى عائلة من الصعيد.

سوسن بدر

مع بداية الأحداث يقع عبد الله فى حب كريمة والتى تجسدها الفنانة لوسى، ويتزوجها من وراء والده بعد رفضه، ثم يقوم والده بطرده من البلد، ويرحل إلى "القاهرة"، ويبدأ فى تكوين عائلته، حيث يرزق بثلاث بنات وهم "ريتال: دنيا المصرى، وزينب: ريم البارودى، وشهد: ريم هلال".

دنيا المصرى

ومع مرور الوقت تتوسع أعماله ويصبح رجل أعمال كبير ولديه ثروة طائلة، ثم تحدث مفاجأة تقلب الأحداث رأساً على عقب، ليفاجئ الجميع أن الأموال العامة تحجز على أموال أحمد صيام، لتبدأ الصراعات الأخوية بينه وبين شقيقه أحمد بدير.

منذر رياحنه



وفى الحلقات الأولى من الجزء الأول من المسلسل، يظهر مروان "منذر رياحنة" الأبن الأكبر والطيب لأحمد بدير، والذى يقع فى حب فريدة "كلوديا حنا"، بينما الأخ الأصغر وهو حسن "طارق صبرى" يجسد شخصية "الأهبل غير الملتزم"، ثم يقع فى حب ريتال "دنيا المصرى"، وتبدأ الأحداث بينهما.

لوسى



تبدأ الحلقات النصفية بمحاولة عبد الله فى البحث عن ورثه وأملاكه التى تركها له والده بعد وفاته، والذى استولى عليها شقيقه الأكبر أحمد بدير، فيرفض شقيقه أن يعطيه الميراث، وتبدأ المجازر والأزمات والكوارث بينهم، لينتهى الأمر بوفاة عبد الله "أحمد صيام" إثر جلطة فى المخ، لتبدأ عائلته المكونة من 3 بنات وزوجته برحلة الشقاء، حيث كل واحدة منهن حكاية.

مسلسل "البيت الكبير" ينتمى لنوعية مسلسلات الـ60 حلقة، ويشارك فى بطولته أحد بدير، سوسن بدر، لوسى، أحمد صيام، دنيا المصرى، منذر رياحنه، وآخرون، تأليف أحمد صبحى، إخراج محمد النقلى، إنتاج ممدوح شاهين.